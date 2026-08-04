Mistfall Hunter przekroczył 500 tysięcy graczy. Twórcy rozdają darmowe nagrody i zapowiadają dużą aktualizację

Bellring Games z planami po premierze.

Pomimo mieszanego przyjęcia na Steam, Mistfall Hunter może pochwalić się pierwszym dużym sukcesem. Studio Bellring Games ogłosiło, że w ich sieciową grę PvEvP inspirowaną produkcjami Souls-like zagrało już ponad 500 tysięcy osób. Z tej okazji twórcy przygotowali prezenty dla całej społeczności oraz zapowiedzieli kolejną aktualizację. Mistfall Hunter – ponad pół miliona graczy Według informacji udostępnionych przez deweloperów, Mistfall Hunter przekroczył próg 500 tysięcy graczy na wszystkich platformach. Warto jednak pamiętać, że tytuł jest dostępny również w Xbox Game Pass, co z pewnością pomogło w osiągnięciu tego wyniku. Gra zanotowała także rekord aktywności na Steam. W ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie bawiło się w niej 44 472 graczy, co jest najlepszym wynikiem od premiery.

Aby uczcić osiągnięty kamień milowy, Bellring Games przygotowało pakiet darmowych nagród dla wszystkich graczy. Po zalogowaniu do gry przed 1 września można odebrać: 500 Soul Coins,

1 Ashen Cipher,

1 Abyssal Cipher,

Pip's Rare Pouch Voucher (ważny przez 3 dni). Jeszcze w tym tygodniu do gry trafi pierwsza większa aktualizacja. Oprócz poprawek stabilności i usunięcia zgłaszanych błędów pojawi się także nowa zawartość.

GramTV przedstawia:

Najważniejszą nowością będzie możliwość walki z Mist Lordem w trybie Einherjar Mode. Pokonanie przeciwnika zapewni większą szansę na zdobycie Holy Weapons oraz materiałów do ulepszania ekwipunku. Dodatkowo przedmiot Dried Flower Knot, wymagany do rozpoczęcia starcia, zacznie wypadać podczas rozgrywki. Twórcy zapowiadają, że szczegółowe informacje na temat zmian zostaną opublikowane wraz z pełnym opisem patcha. Społeczność nadal czeka również na zapowiadane informacje dotyczące pełnoprawnego trybu solo. Mistfall Hunter jest dostępny na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Nie Halo, nie Palworld. Steam ma nowego króla sprzedaży, który zaskoczył graczy