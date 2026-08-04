Mistfall Hunter przekroczył 500 tysięcy graczy. Twórcy rozdają darmowe nagrody i zapowiadają dużą aktualizację

Pomimo mieszanego przyjęcia na Steam, Mistfall Hunter może pochwalić się pierwszym dużym sukcesem. Studio Bellring Games ogłosiło, że w ich sieciową grę PvEvP inspirowaną produkcjami Souls-like zagrało już ponad 500 tysięcy osób. Z tej okazji twórcy przygotowali prezenty dla całej społeczności oraz zapowiedzieli kolejną aktualizację.
Aby uczcić osiągnięty kamień milowy, Bellring Games przygotowało pakiet darmowych nagród dla wszystkich graczy. Po zalogowaniu do gry przed 1 września można odebrać:
500 Soul Coins,
1 Ashen Cipher,
1 Abyssal Cipher,
Pip's Rare Pouch Voucher (ważny przez 3 dni).
Jeszcze w tym tygodniu do gry trafi pierwsza większa aktualizacja. Oprócz poprawek stabilności i usunięcia zgłaszanych błędów pojawi się także nowa zawartość.
GramTV przedstawia:
Najważniejszą nowością będzie możliwość walki z Mist Lordem w trybie Einherjar Mode. Pokonanie przeciwnika zapewni większą szansę na zdobycie Holy Weapons oraz materiałów do ulepszania ekwipunku. Dodatkowo przedmiot Dried Flower Knot, wymagany do rozpoczęcia starcia, zacznie wypadać podczas rozgrywki.
Twórcy zapowiadają, że szczegółowe informacje na temat zmian zostaną opublikowane wraz z pełnym opisem patcha. Społeczność nadal czeka również na zapowiadane informacje dotyczące pełnoprawnego trybu solo.
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