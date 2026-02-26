Park Chan-wook, autor Oldboya, został przewodniczącym jury w Cannes. Pierwszy Koreańczyk w historii festiwalu

Niedawno pisaliśmy o tym, jak dużym wyzwaniem było dla Wim Wenders przewodniczenie festiwalowi w Berlinie i jak ogromna odpowiedzialność wiąże się z ocenianiem najważniejszych filmów roku. Teraz kolejna legenda kina stanie na czele jury podczas jeszcze większego święta X muzy. Organizatorzy ogłosili, że przewodniczącym 79. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes został Park Chan-wook. Jego doświadczenie i prestiż w świecie kina sprawiają, że oczekiwania wobec jury stają się od teraz bardzo wysokie.

Park Chan-wook stanie na czele jury w Cannes

Dla osób, które nie śledzą na co dzień festiwalowego kalendarza – Cannes to jedna z najbardziej prestiżowych imprez filmowych na świecie. To tutaj przyznawana jest legendarna Złota Palma dla najlepszego filmu konkursu głównego, a werdykt jury potrafi wyznaczyć kierunek dyskusji o kinie na wiele miesięcy. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 12–23 maja, a Park Chan-wook będzie pierwszym koreańskim twórcą w historii, który pokieruje pracami międzynarodowego składu jurorskiego.