Bez wyjścia - recenzja filmu. Wyścig szczurów podlany czarną komedią

Żeby powiedzieć, że reżyser Park Chan Wook nie ma szczęścia do nominacji oscarowych to tak jakby nic nie powiedzieć. Z jednej strony zarówno “ Podejrzana” (”Decision to Leave”) oraz “Bez wyjścia” (”No Other Choice”) do ostatecznej rozgrywki o nagrodę Akademii Filmowej się nie przedarły, a i inne hity z przeszłości takie jak “Oldboy” czy “Służąca” (”The Handmaiden”) mimo uznania krytyków nawet nie były brane pod uwagę w szerokim kontekście.

Po sukcesie filmu „Parasite” Bong Joon Ho wielu wielbicieli koreańskiej kinematografii (w tym ja) myślało, że coś wreszcie w temacie ruszyło i ta droga do ewentualnych nagród będzie delikatnie wydeptana. Tak się jednak nie stało, a i my na pojawienie się “No Other Choice” w kinach trochę musieliśmy czekać. Na szczęście premiera już niebawem w marcu, a mi udało się dostać się na pokaz przedpremierowy. Zaskoczenia bowiem nie było - sala wypełniona po brzegi nie tylko dlatego, że było to walentynkowe popołudnie.

Czy warto więc czekać? Fani koreańskiej kinematografii powinni być zadowoleni, cała reszta również powinna, choć oczekujący po tym filmie drugiego “Parasite” powinni nieco obniżyć swoje oczekiwania... ale tylko tak delikatnie.

Uniwersalna opowieść o dzisiejszej klasie średniej – fabuła filmu „No Other Choice”

„No Other Choice” to historia Man Su (Lee Byung Hun) – człowieka z klasy średniej pracującego w fabryce papieru jako kierownik zespołu dbającego o jakość produkowanego materiału w dynamicznie zmieniającej się branży. W ramach redukcji etatów jego zespół zostaje zwolniony, bowiem korporacja uznała, iż „nie ma innego wyjścia”. W tym momencie życie Man Su oraz jego rodziny wywraca się do góry nogami, a główny bohater stara się znaleźć nową pracę. Okazuje się jednak, że sytuacja na rynku pracy nie tylko zderzy go z brutalnymi realiami dzisiejszych czasów, ale również postawi przed nim pytanie – ile jest w stanie zrobić, aby wrócić na odpowiednie tory swojej kariery oraz dobrobytu rodziny.

Zacznę od tego, co w przypadku „No Other Choice” rzuca się momentalnie w oczy – zadziwiająco duża ilość momentów, które sprawiają wrażenie wspieranych efektami specjalnymi. I teraz można byłoby zadać pytanie na ile jest to celowe zagranie Parka, aby wywołać poczucie sztuczności w pozytywnych momentach tego filmu, a na ile po prostu konieczność wykorzystania efektu. Bowiem poza końcowymi scenami, w których jest ono zrozumiałe reszta może być rozpatrywana pod kątem taniego efekciarstwa mającego zastąpić ujęcia z prawdziwego zdarzenia.

Inną kwestią jest natomiast to, iż jest to film, po którym człowiek ma ochotę usiąść i zastanowić się co tak naprawdę zobaczył rozkładając wszystkie elementy całości na czynniki pierwsze.

Bowiem „No Other Choice” można byłoby rozumieć w bardzo prosty sposób obserwując historię człowieka, który traci pracę i robi wszystko, aby nową pracę zdobyć motywując swoje czyny tym, iż nie ma innego wyjścia. Jednak to, co ciągnie Man Su powoli na dno nie jest związane tylko i wyłącznie z upływającym czasem, rosnącymi długami oraz dodatkowymi problemami, które w pewnym stopniu usprawiedliwiają przesuwanie się granic moralnych działań głównego bohatera przygotowując go na kolejne problemy do rozwiązania w drodze do zdobycia upragnionej pracy. Takiej, która będzie idealnie odpowiadała tej, którą już posiadał.

Film Park Chan Wooka można bowiem rozumieć również za uniwersalny komentarz do sytuacji rodzin, w których głowa rodziny jest również głównym źródłem zarobku i sytuacji, w której jedno tąpnięcie powoduje lawinę pozostałych wydarzeń oraz drastycznych zmian w życiu całej rodziny. Z innej strony może on służyć jako początek do dyskusji na temat męskiego ego oraz prób radzenia sobie z problemami podlewanego dobrze znanym „wszystko mam pod kontrolą, dam sobie radę” bez rozmów z najbliższymi – rodziną czy przyjaciółmi.

Całości dopełniają wątki związane dzisiejszym rynkiem pracy, wyścigu szczurów, ale również nierównej walki z postępem nie tylko technologicznym związanym z wykorzystaniem AI. Okazuje się bowiem, że kwestia umiejętności przekwalifikowania się i dostosowania do nowych warunków (ponieważ nie mamy innego wyjścia, jak się dostosować) również jest tu poruszana na wiele sposobów, a ta forma czarnej komedii sprawia, że można przedstawić kilka tematów i zadaniem widza jest te wszystkie wątki w wolnej chwili przetrawić. Mogą bowiem te wszystkie powiązania uzupełniać się w szerszym kontekście filmu, a pewna przemiana Man Su na pełnym dystansie ponad dwóch godzin również będzie jakby lepiej zrozumiała.

W kwestii gry aktorskiej zapada w pamięci popisowa rola Lee Byung Huna w roli Man Su, który świetnie łączy poważne wątki poruszane w „No Other Choice” z elementami czarnej komedii. Świetnie wypada również Son Ye Jin w roli Miri – żony Man Su podobnie jak ich dzieci – Si One i Ri One grani przez odpowiednio Kim Woo Seunga oraz Choi So Yul. Najbardziej z kolei zaskakuje dość krótka rola Cha Seung Wona, która to prawdopodobnie będzie rozwinięta wraz z pojawieniem się ewentualnej wersji reżyserskiej (to z tej sceny uszczknięto podobno trochę czasu). Być może zwyczajnie nie było innego wyjścia, bowiem film trwałby wtedy ponad dwie i pół godziny, co dla niektórych mogłoby przekroczyć próg bólu.