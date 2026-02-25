Nowy film Martina Scorsese będzie tak dobry, jak Wyspa tajemnic? Wróci klimat tajemnicy i psychologicznego niepokoju

Do pracy ponownie przystąpił twórca Taksówkarz, Chłopcy z ferajny, Wilk z Wall Street, Kasyno, Milczenie oraz wielu innych wielkich filmów.
Nowy film mistrza kina, Martin Scorsese, oficjalnie wszedł w fazę realizacji. Produkcja zatytułowana What Happens at Night zapowiada się jako jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń filmowych najbliższych lat — zarówno ze względu na imponującą obsadę, jak i intrygującą, wdzięczną tematycznie historię.
Martin Scorsese zaczął kręcić nowy film – What Happens at Night zapowiada się na “oniryczną opowieść”
Za produkcję odpowiada Apple, z którym Scorsese współpracował przy okazji Czasu krwawego księżyca. Scenariusz powstał na podstawie powieści What Happens at Night autorstwa Peter Cameron. Adaptacji podjął się Patrick Marber, znany m.in. z filmu Bliżej. Film określany jest jako „oniryczna opowieść” o amerykańskim małżeństwie, które przybywa do małego, zaśnieżonego europejskiego miasteczka, by adoptować dziecko.
Zatrzymują się w niemal opustoszałym hotelu pełnym tajemniczych postaci — ekscentrycznego śpiewaka, skorumpowanego biznesmena i charyzmatycznego uzdrowiciela. W tej dziwnej, zawieszonej między snem a jawą rzeczywistości bohaterowie będą musieli zmierzyć się nie tylko z otaczającą ich aurą niepokoju, ale także z własnym małżeństwem i poczuciem rzeczywistości. Czy to duchowy następca Wyspy tajemnic? Bardzo możliwe.
Martin Scorsese w celu inspiracji sięgnął po mistrza kina – Alfreda Hitchcocka. W obsadzie znajduje się wieloletni współpracownik reżysera, Leonardo DiCaprio, który zdradził, że Scorsese polecił mu ponownie obejrzeć Zawrót głowy jako punkt odniesienia dla budowania atmosfery filmu. Prócz DiCaprio w obsadzie inne wielkie gwiazdy: Jennifer Lawrence, Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson, Jared Harris.
Znając perfekcjonizm Scorsesego, można spodziewać się długiego etapu montażu. Jego ostatnie filmy, Jak Milczenie, Irlandczyk, czy Czas krwawego księżyca, przechodziły wielomiesięczną, a nawet wieloletnią postprodukcję. Wszystko wskazuje więc na to, że What Happens at Night może celować w premierę festiwalową w Cannes w 2027 roku.
Czy czeka nas kolejny trzygodzinny, hipnotyczny seans? Biorąc pod uwagę zamiłowanie reżysera do gęstej atmosfery, rozbudowanych portretów psychologicznych i dopracowanych scen, to scenariusz więcej niż prawdopodobny. Jedno jest pewne — pierwszy klaps to dopiero początek drogi filmu, o którym jeszcze długo będzie głośno.
