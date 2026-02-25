Zaloguj się lub Zarejestruj

Wraca kultowa seria horrorowych parodii. Które filmy grozy zostaną obśmiane tym razem?”

Jakub Piwoński
2026/02/25 09:40
Do cyklu Straszny film wracają twórcy, którzy zaczynali tę serię. Szykuje się powrót do korzeni. Filmowcy odniosą się zarówno do klasyków, jak i ostatnich hitów gatunku.

Po prawie 13 latach przerwy kultowa seria parodii horrorów powraca na ekrany. Studio Miramax w kwietniu 2025 roku zatwierdziło nową część cyklu. Premiera w kinach zaplanowana jest na 12 czerwca 2026 roku. Pytanie jakie pewnie zadają sobie fani serii brzmi – jakie filmy tym razem zostaną sparodiowane? Możliwości jest wiele, ale okazuje się, że twórcy mają kilka celnych pomysłów, których nie zawahają się użyć.

Straszny film
Straszny film

Straszny film 6 - jakie horrory zostaną sparodiowane tym razem?

Twórcy przede wszystkim chcą wrócić do korzeni. Projekt reżyserują ponownie Wayansowie, którzy stoją za sukcesem pierwszych filmów. Marlon Wayans zdradził już, jakie horrory zostaną sparodiowane – najwyraźniej na celownik zostały wzięte klasyki i najnowsze hity. Twórca wymienił m.in.: Koszmar minionego lata, seria Krzyk, Heretyk, Kod zła, Uciekaj!, Nie! oraz Grzesznicy. Według raportu Dread Central, w Strasznym filmie 6 pojawią się też odniesienia do Cichego miejsca, Terrifier 3 i Zniknięć. Na pewno jednak twórcy zostawili dla nas sporo niespodzianek do wyłapania.

GramTV przedstawia:

Scenariusz, podobnie jak poprzednie części, powstaje przy współpracy Wayansów i Ricka Alvareza, z którym tworzyli też inne parodie, w tym np. Dom bardzo nawiedzony. W obsadzie powracają Anna Faris i Regina Hall jako Cindy Campbell i Brenda Meeks, a towarzyszą im Marlon Wayans, Shawn Wayans, Dave Sheridan, Cheri Oteri, Chris Elliott i Jon Abrahams.

Pięć wcześniejszych filmów z serii zarobiło prawie 900 milionów dolarów na całym świecie. Wayansowie opuścili serię po trzeciej części, a kolejne scenariusze pisali m.in. Craig Mazin i David Zucker. Marlon Wayans przyznał, że chcieli do cyklu wrócić już wcześniej, ale czuli się obrażeni oferowaną im „słabą” umową. Seria jednak zdołała wrócić do swych twórców. Straszny film 6 trafi do kin 12 czerwca 2026 dzięki Paramount.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/23/scary-movie-6-to-mock-weapons-sinners-a-quiet-place

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




