Wraca kultowa seria horrorowych parodii. Które filmy grozy zostaną obśmiane tym razem?”

Do cyklu Straszny film wracają twórcy, którzy zaczynali tę serię. Szykuje się powrót do korzeni. Filmowcy odniosą się zarówno do klasyków, jak i ostatnich hitów gatunku.

Po prawie 13 latach przerwy kultowa seria parodii horrorów powraca na ekrany. Studio Miramax w kwietniu 2025 roku zatwierdziło nową część cyklu. Premiera w kinach zaplanowana jest na 12 czerwca 2026 roku. Pytanie jakie pewnie zadają sobie fani serii brzmi – jakie filmy tym razem zostaną sparodiowane? Możliwości jest wiele, ale okazuje się, że twórcy mają kilka celnych pomysłów, których nie zawahają się użyć.

Straszny film 6 - jakie horrory zostaną sparodiowane tym razem?

Twórcy przede wszystkim chcą wrócić do korzeni. Projekt reżyserują ponownie Wayansowie, którzy stoją za sukcesem pierwszych filmów. Marlon Wayans zdradził już, jakie horrory zostaną sparodiowane – najwyraźniej na celownik zostały wzięte klasyki i najnowsze hity. Twórca wymienił m.in.: Koszmar minionego lata, seria Krzyk, Heretyk, Kod zła, Uciekaj!, Nie! oraz Grzesznicy. Według raportu Dread Central, w Strasznym filmie 6 pojawią się też odniesienia do Cichego miejsca, Terrifier 3 i Zniknięć. Na pewno jednak twórcy zostawili dla nas sporo niespodzianek do wyłapania.