Po prawie 5 latach ujawniono, dlaczego Spider-Man: Bez drogi do domu nie trafił do Chin. Kuriozalny powód żądań, na które producenci się nie zgodzili

Nic dziwnego, że Sony Pictures nie zgodziło się na te warunki.

Wytwórnia od nowa próbuje stworzyć swoje aktorskie superbohaterskie uniwersum po fiasku Madame Web i Kravena Łowcy. Już teraz zapowiedziano animowany film o Venomie z kategorią wiekową R. Szef Sony Pictures, Tom Rohtman, w najnowszym wywiadzie nie tylko opowiedział o przyszłych planach studia, ale również wrócił do niedalekiej przeszłości, do czasu premiery Spider-Mana: Bez drogi do domu. Film nie trafił do chińskich kin, a to dlatego, że producenci nie chcieli zgodzić się na pewien warunek ze strony chińskich władz. Spider-Man: Bez drogi do domu – dlaczego film nie trafił do chińskich kin? Powód jest absurdalny Spider Man: Bez drogi do domu zadebiutował w kinach w grudniu 2021 roku i zarobił ponad 1,9 miliarda dolarów. Rothman przyznał jednak, że wynik mógł być jeszcze wyższy, przekraczający 2 mld dolarów, gdyby produkcja trafiła do chińskich kin.

Wkurza mnie, że film nie przekroczył dwóch miliardów dolarów, ponieważ nie został pokazany w Chinach. Szef Sony wyjaśnił, że chińskie władze postawiły warunek dotyczący zmian w filmie, który był dla twórców nie do przyjęcia: W mojej głowie to ponad dwa miliardy, bo wiem, ile zarobilibyśmy w Chinach. Powiedzieli tylko, żeby usunąć Statuę Wolności. Taki był ich warunek. Problem polegał na tym, że finałowa bitwa rozgrywa się właśnie przy nowojorskim symbolu, więc ingerencja w film oznaczałaby całkowitą przebudowę kluczowej sekwencji. Rothman przyznał, że nie chciałby później tłumaczyć się przed kongresmenami, że ulegli Chinom i usunęli z filmu jeden z najbardziej rozpoznawalnych symbolów Stanów Zjednoczonych. Nie wyobrażałem sobie, że stanę przed Kongresem i będę tłumaczył, dlaczego usunąłem Statuę Wolności na prośbę Komunistycznej Partii Chin. To była świetna współpraca i muszę powiedzieć, że mieliśmy znakomitych partnerów.

W rozmowie pojawił się również temat przyszłości serii. Rothman zasugerował, że Statua Wolności nie pojawi się w nadchodzącym Spider Man: Brand New Day, co może ułatwić dystrybucję filmu w Chinach. Właściwie, co ciekawe, to prawda. Szef Sony odniósł się też do opinii, że Niesamowity Spider-Man 2 zaszkodził marce. Podkreślił, że produkcja zarobiła około 800 milionów dolarów, a kluczowy był moment oraz możliwość współpracy z Marvelem i wprowadzenia nowej wersji bohatera u boku Iron Mana granego przez Roberta Downeya Jr. Choć po premierze Spider-Man: Bez drogi do domu wydawało się, że drogi Sony i Marvela się rozejdą, studia ponownie osiągnęły porozumienie. Wszystko wskazuje na to, że partnerstwo potrwa jeszcze długo po premierze Spider-Man: Brand New Day, które trafi do kin już 31 lipca 2026 roku.

