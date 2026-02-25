Po prawie 5 latach ujawniono, dlaczego Spider-Man: Bez drogi do domu nie trafił do Chin. Kuriozalny powód żądań, na które producenci się nie zgodzili

Spider-Man: Bez drogi do domu – dlaczego film nie trafił do chińskich kin? Powód jest absurdalny
Spider Man: Bez drogi do domu zadebiutował w kinach w grudniu 2021 roku i zarobił ponad 1,9 miliarda dolarów. Rothman przyznał jednak, że wynik mógł być jeszcze wyższy, przekraczający 2 mld dolarów, gdyby produkcja trafiła do chińskich kin.
Wkurza mnie, że film nie przekroczył dwóch miliardów dolarów, ponieważ nie został pokazany w Chinach.
Szef Sony wyjaśnił, że chińskie władze postawiły warunek dotyczący zmian w filmie, który był dla twórców nie do przyjęcia:
W mojej głowie to ponad dwa miliardy, bo wiem, ile zarobilibyśmy w Chinach. Powiedzieli tylko, żeby usunąć Statuę Wolności. Taki był ich warunek.
Problem polegał na tym, że finałowa bitwa rozgrywa się właśnie przy nowojorskim symbolu, więc ingerencja w film oznaczałaby całkowitą przebudowę kluczowej sekwencji. Rothman przyznał, że nie chciałby później tłumaczyć się przed kongresmenami, że ulegli Chinom i usunęli z filmu jeden z najbardziej rozpoznawalnych symbolów Stanów Zjednoczonych.
Nie wyobrażałem sobie, że stanę przed Kongresem i będę tłumaczył, dlaczego usunąłem Statuę Wolności na prośbę Komunistycznej Partii Chin. To była świetna współpraca i muszę powiedzieć, że mieliśmy znakomitych partnerów.
W rozmowie pojawił się również temat przyszłości serii. Rothman zasugerował, że Statua Wolności nie pojawi się w nadchodzącym Spider Man: Brand New Day, co może ułatwić dystrybucję filmu w Chinach.
Właściwie, co ciekawe, to prawda.
Szef Sony odniósł się też do opinii, że Niesamowity Spider-Man 2 zaszkodził marce. Podkreślił, że produkcja zarobiła około 800 milionów dolarów, a kluczowy był moment oraz możliwość współpracy z Marvelem i wprowadzenia nowej wersji bohatera u boku Iron Mana granego przez Roberta Downeya Jr.
Choć po premierze Spider-Man: Bez drogi do domu wydawało się, że drogi Sony i Marvela się rozejdą, studia ponownie osiągnęły porozumienie. Wszystko wskazuje na to, że partnerstwo potrwa jeszcze długo po premierze Spider-Man: Brand New Day, które trafi do kin już 31 lipca 2026 roku.
