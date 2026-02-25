Zaloguj się lub Zarejestruj

Po prawie 5 latach ujawniono, dlaczego Spider-Man: Bez drogi do domu nie trafił do Chin. Kuriozalny powód żądań, na które producenci się nie zgodzili

Radosław Krajewski
2026/02/25 12:00
0
0

Nic dziwnego, że Sony Pictures nie zgodziło się na te warunki.

Wytwórnia od nowa próbuje stworzyć swoje aktorskie superbohaterskie uniwersum po fiasku Madame Web i Kravena Łowcy. Już teraz zapowiedziano animowany film o Venomie z kategorią wiekową R. Szef Sony Pictures, Tom Rohtman, w najnowszym wywiadzie nie tylko opowiedział o przyszłych planach studia, ale również wrócił do niedalekiej przeszłości, do czasu premiery Spider-Mana: Bez drogi do domu. Film nie trafił do chińskich kin, a to dlatego, że producenci nie chcieli zgodzić się na pewien warunek ze strony chińskich władz.

Spider-Man: Bez drogi do domu
Spider-Man: Bez drogi do domu

Spider-Man: Bez drogi do domu – dlaczego film nie trafił do chińskich kin? Powód jest absurdalny

Spider Man: Bez drogi do domu zadebiutował w kinach w grudniu 2021 roku i zarobił ponad 1,9 miliarda dolarów. Rothman przyznał jednak, że wynik mógł być jeszcze wyższy, przekraczający 2 mld dolarów, gdyby produkcja trafiła do chińskich kin.

Wkurza mnie, że film nie przekroczył dwóch miliardów dolarów, ponieważ nie został pokazany w Chinach.

Szef Sony wyjaśnił, że chińskie władze postawiły warunek dotyczący zmian w filmie, który był dla twórców nie do przyjęcia:

W mojej głowie to ponad dwa miliardy, bo wiem, ile zarobilibyśmy w Chinach. Powiedzieli tylko, żeby usunąć Statuę Wolności. Taki był ich warunek.

Problem polegał na tym, że finałowa bitwa rozgrywa się właśnie przy nowojorskim symbolu, więc ingerencja w film oznaczałaby całkowitą przebudowę kluczowej sekwencji. Rothman przyznał, że nie chciałby później tłumaczyć się przed kongresmenami, że ulegli Chinom i usunęli z filmu jeden z najbardziej rozpoznawalnych symbolów Stanów Zjednoczonych.

Nie wyobrażałem sobie, że stanę przed Kongresem i będę tłumaczył, dlaczego usunąłem Statuę Wolności na prośbę Komunistycznej Partii Chin. To była świetna współpraca i muszę powiedzieć, że mieliśmy znakomitych partnerów.

GramTV przedstawia:

W rozmowie pojawił się również temat przyszłości serii. Rothman zasugerował, że Statua Wolności nie pojawi się w nadchodzącym Spider Man: Brand New Day, co może ułatwić dystrybucję filmu w Chinach.

Właściwie, co ciekawe, to prawda.

Szef Sony odniósł się też do opinii, że Niesamowity Spider-Man 2 zaszkodził marce. Podkreślił, że produkcja zarobiła około 800 milionów dolarów, a kluczowy był moment oraz możliwość współpracy z Marvelem i wprowadzenia nowej wersji bohatera u boku Iron Mana granego przez Roberta Downeya Jr.

Choć po premierze Spider-Man: Bez drogi do domu wydawało się, że drogi Sony i Marvela się rozejdą, studia ponownie osiągnęły porozumienie. Wszystko wskazuje na to, że partnerstwo potrwa jeszcze długo po premierze Spider-Man: Brand New Day, które trafi do kin już 31 lipca 2026 roku.

Źródło:https://comicbookmovie.com/spider_man/no-way-home/sony-boss-reveals-shocking-reason-spider-man-no-way-home-was-barred-from-china-release-a226568

Tagi:

Popkultura
kino
Marvel
Spider-Man
Chiny
superbohaterowie
Sony Pictures
MCU
Marvel Studios
Spider-Man: Bez drogi do domu
Tom Rohtman
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112