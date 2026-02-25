Serię Dragon Ball próbowano zakończyć kilkukrotnie. Z perspektywy czasu byłby to ogromny błąd

Nawet twórca Dragon Balla, Akira Toriyama, nie przewidywał, że seria osiągnie tak ogromną popularność. Zanim jednak marka stała się globalnym fenomenem, Toriyama miał własny pomysł na jej zakończenie.

Dragon Ball mógł się zakończyć znacznie wcześniej

Od lat krąży wiele plotek dotyczących planowanego finału Dragon Balla. Część z nich jest bezpodstawna, ale inne zostały potwierdzone przez samego Toriyamę lub producentów i redaktorów związanych z serią. Niektórzy twierdzą, że twórca chciał zakończyć historię już po odnalezieniu Smoczych Kul w oryginalnej serii. Inni wskazują na zwycięstwo Goku nad Freezą na Namek jako pierwszy “prawdziwy” finał. Rzeczywiście, ten moment wydaje się logiczny. Goku osiąga legendarną formę Super Saiyanina, pokonuje najpotężniejszego wroga w galaktyce, a eksplozja Namek sugeruje jego śmierć. Nie ma jednak bezpośrednich dowodów na to, że saga Freezy miała być ostatecznym zakończeniem. Istnieje natomiast inna, znacznie bardziej wiarygodna wersja wydarzeń.