Serię Dragon Ball próbowano zakończyć kilkukrotnie. Z perspektywy czasu byłby to ogromny błąd

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/25 21:00
0
0

Seria Dragon Ball ma już 40 lat, choć pierwotnie wcale nie miał trwać tak długo.

Nawet twórca Dragon Balla, Akira Toriyama, nie przewidywał, że seria osiągnie tak ogromną popularność. Zanim jednak marka stała się globalnym fenomenem, Toriyama miał własny pomysł na jej zakończenie.

Dragon Ball mógł się zakończyć znacznie wcześniej

Od lat krąży wiele plotek dotyczących planowanego finału Dragon Balla. Część z nich jest bezpodstawna, ale inne zostały potwierdzone przez samego Toriyamę lub producentów i redaktorów związanych z serią. Niektórzy twierdzą, że twórca chciał zakończyć historię już po odnalezieniu Smoczych Kul w oryginalnej serii. Inni wskazują na zwycięstwo Goku nad Freezą na Namek jako pierwszy “prawdziwy” finał. Rzeczywiście, ten moment wydaje się logiczny. Goku osiąga legendarną formę Super Saiyanina, pokonuje najpotężniejszego wroga w galaktyce, a eksplozja Namek sugeruje jego śmierć. Nie ma jednak bezpośrednich dowodów na to, że saga Freezy miała być ostatecznym zakończeniem. Istnieje natomiast inna, znacznie bardziej wiarygodna wersja wydarzeń.

W usuniętym już podcaście KosoKoso, redaktorzy Kazuhiko Torishima, Yu Kondo i Takeda Tomon ujawnili, że Toriyama planował zakończyć serię po sadze Cella. Według ich relacji redakcja wywierała presję na twórcy, aby kontynuował mangę, co ostatecznie pozwoliło Dragon Ballowi rozwinąć się w monumentalną franczyzę, jaką znamy dzisiaj. Z perspektywy fabularnej saga Cella rzeczywiście mogła stanowić naturalny finał. Goku ginie, uwalniając się od ciężaru obrony Ziemi, Gohan osiąga poziom Super Saiyan 2, a młodsze pokolenie przejmuje rolę głównych obrońców planety. Manga została jednak kontynuowana i co ciekawe, Takeda Tomon miał podobno stanąć po stronie Toriyamy i wspólnie z nim przekonywać redakcję, aby zakończyć serię po kolejnej sadze, tej z Majin Buu.

Bez względu na to jakie były pierwotne plany, wielu fanów jest dziś wdzięcznych, że Dragon Ball nie zakończył się na sadze Cella. Historie, które powstały później, ugruntowały pozycję serii jako jednej z najbardziej wpływowych w historii anime.

Źródło:https://screenrant.com/dragon-ball-original-ending-bad-shonen-jump/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

