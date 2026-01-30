Paradox Interactive o 162% gorzej, niż rok temu. Bloodlines 2 ciągnie zyski w dół mimo sukcesu innych gier

Sytuacja szwedzkiego wydawcy jest o tyle specyficzna, że ich przychody wzrosły o 23% względem ubiegłego roku, osiągając poziom około 99 milionów dolarów. Do tego wyniku przyczyniły się świetne sprzedaże takich tytułów jak Age of Wonders 4, Cities: Skylines II, Crusader Kings III oraz głośne premiery: Europa Universalis V i wspomniane już Bloodlines 2.

Paradox Interactive – raport kwartalny z koncówki 2025 roku

Mimo większych wpływów do kasy, firma odnotowała stratę operacyjną w wysokości około 28 milionów dolarów (spadek o 162% rok do roku). Stało się tak m.in. z powodu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, które sprzedało się znacznie poniżej oczekiwań. Paradox musiał dokonać odpisów aktualizujących i amortyzacji na kwotę ponad 77 milionów dolarów związanych z tym tytułem. To właśnie ta księgowa operacja zmieniła potencjalny zysk w dotkliwą stratę. Patrząc na cały 2025 rok, zysk operacyjny firmy spadł o 80%, choć ogólna sprzedaż pozostała na stabilnym poziomie około 241 milionów dolarów.