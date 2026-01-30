Zaloguj się lub Zarejestruj

Paradox Interactive o 162% gorzej, niż rok temu. Bloodlines 2 ciągnie zyski w dół mimo sukcesu innych gier

Mikołaj Berlik
2026/01/30 18:00
Opublikowano raport finansowy za czwarty kwartał 2025 roku.

Sytuacja szwedzkiego wydawcy jest o tyle specyficzna, że ich przychody wzrosły o 23% względem ubiegłego roku, osiągając poziom około 99 milionów dolarów. Do tego wyniku przyczyniły się świetne sprzedaże takich tytułów jak Age of Wonders 4, Cities: Skylines II, Crusader Kings III oraz głośne premiery: Europa Universalis V i wspomniane już Bloodlines 2.

Paradox Interactive
Paradox Interactive

Paradox Interactive – raport kwartalny z koncówki 2025 roku

Mimo większych wpływów do kasy, firma odnotowała stratę operacyjną w wysokości około 28 milionów dolarów (spadek o 162% rok do roku). Stało się tak m.in. z powodu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, które sprzedało się znacznie poniżej oczekiwań. Paradox musiał dokonać odpisów aktualizujących i amortyzacji na kwotę ponad 77 milionów dolarów związanych z tym tytułem. To właśnie ta księgowa operacja zmieniła potencjalny zysk w dotkliwą stratę. Patrząc na cały 2025 rok, zysk operacyjny firmy spadł o 80%, choć ogólna sprzedaż pozostała na stabilnym poziomie około 241 milionów dolarów.

Mimo sporej kwartalnej straty, Paradox pozostaje w dobrej kondycji finansowej. Firma zakończyła rok z zapasem gotówki w wysokości 151 milionów dolarów, co pozwala na dalsze inwestycje. CEO firmy, Fred Wester, zapowiedział wzmocnienie strategicznej koncentracji na gatunkach, w których studio ma największe doświadczenie.

Dowodem na pewność zarządu co do stabilności biznesu jest propozycja wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. Firma chce się skupić na rozwijaniu swoich kluczowych marek oraz dalszym wydawaniu dodatków DLC, które od lat stanowią o sile ich modelu biznesowego.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 pojawiło się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/paradox-reports-162-quarterly-loss-as-bloodlines-2-write-downs-hit-hard/

