Rekord po rekordzie. Animacja Disneya przechodzi do historii studia

Jakub Piwoński
2026/02/26 08:00
Wielki sukces filmu Zwierzogród 2. Czy trzecia odsłona jest już pewna?

To nie tylko kontynuacja hitu sprzed lat, ale dziś także symbol wielkiego powrotu Disneya na szczyt box office. Już wcześniej podkreślaliśmy, że Zwierzogród 2 okazał się gigantycznym sukcesem finansowym. Teraz jednak trzeba to jeszcze raz podkreślić – skala triumfu właśnie wzrosła. Film ustanowił kolejny rekord i przypieczętował swoją pozycję w historii Disneya.

Zwierzogród 2
Zwierzogród 2

Zwierzogród 2 z kolejnym rekordem. Przechodzi do historii studia Disney

Jak informuje Variety, produkcja osiągnęła 424,2 mln dolarów w amerykańskim box office, stając się najbardziej kasowym filmem 2025 roku w USA. Tym samym minimalnie wyprzedziła film Minecraft (424,08 mln dolarów). To oznacza, że drugi rok z rzędu animacja dystrybuowana przez Disneya dominuje krajowy rynek – w 2024 roku ten tytuł należał do W głowie się nie mieści 2. W ten sposób mamy więc do czynienia z najbardziej dochodową animacją w historii Disneya na rynku amerykańskim, co dodatkowo podkreśla skalę sukcesu produkcji.

Globalnie Zwierzogród 2 przekroczył miliard dolarów i – obok Avatar: Ogień i popiół oraz aktorskiej wersji Lilo & Stitch – znajduje się w elitarnym gronie największych hitów roku. To szczególnie istotne w kontekście wcześniejszych rozczarowań studia, takich jak Tron: Ares, Kapitan Ameryka 4, Elio, czy przede wszystkim Śnieżki.

Choć Zwierzogród 3 nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany, scena po napisach wyraźnie sugeruje dalszy rozwój uniwersum. Najwcześniejsza realna data premiery to 2028 rok – wcześniej Disney ma w harmonogramie m.in. Krainę lodu 3. Co więcej, w 2026 roku zadebiutuje Toy Story 5. Jeśli utrzyma miliardową passę serii, animacje Disneya mogą trzeci rok z rzędu zakończyć jako numer jeden w amerykańskim box office.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/disneys-biggest-animated-movie-ever-breaks-one-last-box-office-record/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 08:40

Mieli farta że wypuścili film w słabym roku - od początku wiadomo było że to będzie sukces, pytanie było tylko kiedy - ludzie kojarzyli ten tytuł sprzed lat, to nie było nowe IP - coś co kiedyś było np. siłą Pixara, ale zostało zniweczone. Ale przede wszystkim film bardzo dobrze się przyjął na rynku azjatyckim - takie np. Chiny bardzo lubią antropomorficzne zwierzęta, bo ich mitologie i przypowieści są pełne takowych.




