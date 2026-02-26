Rekord po rekordzie. Animacja Disneya przechodzi do historii studia

To nie tylko kontynuacja hitu sprzed lat, ale dziś także symbol wielkiego powrotu Disneya na szczyt box office. Już wcześniej podkreślaliśmy, że Zwierzogród 2 okazał się gigantycznym sukcesem finansowym. Teraz jednak trzeba to jeszcze raz podkreślić – skala triumfu właśnie wzrosła. Film ustanowił kolejny rekord i przypieczętował swoją pozycję w historii Disneya.

Zwierzogród 2 z kolejnym rekordem. Przechodzi do historii studia Disney

Jak informuje Variety, produkcja osiągnęła 424,2 mln dolarów w amerykańskim box office, stając się najbardziej kasowym filmem 2025 roku w USA. Tym samym minimalnie wyprzedziła film Minecraft (424,08 mln dolarów). To oznacza, że drugi rok z rzędu animacja dystrybuowana przez Disneya dominuje krajowy rynek – w 2024 roku ten tytuł należał do W głowie się nie mieści 2. W ten sposób mamy więc do czynienia z najbardziej dochodową animacją w historii Disneya na rynku amerykańskim, co dodatkowo podkreśla skalę sukcesu produkcji.