Nvidia porzuca graczy. Braki kart graficznych, rekordowe przychody i twarde liczby, które zdefiniują rynek

W kwartalnych wynikach finansowych Nvidia ujawniła jednoznaczne zjawisko: najwyższe ogólne przychody w historii oraz zauważalnie mniejsze, niż prognozowane wpływy z segmentu gier.

Raport finansowy wskazuje na rekordowy przychód na poziomie około 68,1 miliarda dolarów. Zdecydowaną większość wygenerował segment Data Center, według opublikowanych danych przychód tego działu wyniósł około 62,3 miliarda dolarów za okres objęty raportem. W tym samym zestawieniu przychód z działalności gamingowej został oszacowany na 3,7 miliarda dolarów w kwartale oraz 16 miliardów dolarów w całym roku fiskalnym. Niemniej jednak poziom kwartalnych przychodów nie osiągnął wcześniej prognozowanego zysku.

Nvidia potwierdza niską podaż kart graficznych

Równolegle pojawiają się komunikaty o trzymaniu się ograniczeń w podaży konsumenckich GPU i o braku szybkiego rozwiązania tych problemów. Spowodowane jest to kryzysem na rynku pamięci i wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na układy dla zastosowań związanych z obliczeniami sztucznej inteligencji.