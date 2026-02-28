Nvidia porzuca graczy. Braki kart graficznych, rekordowe przychody i twarde liczby, które zdefiniują rynek

W kwartalnych wynikach finansowych Nvidia ujawniła jednoznaczne zjawisko: najwyższe ogólne przychody w historii oraz zauważalnie mniejsze, niż prognozowane wpływy z segmentu gier.
Raport finansowy wskazuje na rekordowy przychód na poziomie około 68,1 miliarda dolarów. Zdecydowaną większość wygenerował segment Data Center, według opublikowanych danych przychód tego działu wyniósł około 62,3 miliarda dolarów za okres objęty raportem. W tym samym zestawieniu przychód z działalności gamingowej został oszacowany na 3,7 miliarda dolarów w kwartale oraz 16 miliardów dolarów w całym roku fiskalnym. Niemniej jednak poziom kwartalnych przychodów nie osiągnął wcześniej prognozowanego zysku.
Nvidia potwierdza niską podaż kart graficznych
Równolegle pojawiają się komunikaty o trzymaniu się ograniczeń w podaży konsumenckich GPU i o braku szybkiego rozwiązania tych problemów. Spowodowane jest to kryzysem na rynku pamięci i wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na układy dla zastosowań związanych z obliczeniami sztucznej inteligencji.
W raporcie dyrektor finansowy NVIDIA, Colette Kress, mówi jasno:
Spodziewamy się, że ograniczenia podaży będą stanowić przeszkodę dla branży gier w pierwszym kwartale roku finansowego 2027 i później.
Jak później dodaje Kress:
Chociaż bardzo chcielibyśmy mieć... większą podaż, jednak uważamy, że przez kilka kwartałów sytuacja będzie bardzo napięta. Jeśli do końca roku sytuacja ulegnie poprawie, będzie można pomyśleć o wzroście rok do roku, ale w tej chwili jest jeszcze zbyt wcześnie, aby to stwierdzić.
Z punktu widzenia łańcucha dostaw, presja dotyczy głównie dostępności pamięci i innych kluczowych podzespołów, dla konstrukcji układów graficznych. W praktyce przekłada się to na mniejszą liczbę partii konsumenckich produktów trafiających do sklepów oraz dalsze wahania dostępności i cen.
W analizowanych materiałach zabrakło deklaracji o natychmiastowym rozwiązaniu problemu. Zamiast tego obecnie prognozy zakładają utrzymanie niedoborów w dostawach w krótkim i średnim terminie. Zestawienie opublikowanych wyników finansowych i oficjalne komunikaty NVIDIA przedstawiają nieciekawy obraz, w którym wzrost ogólnych przychodów spółki połączony jest z ograniczoną dostępnością konsumenckich układów graficznych. Szykują się mroczne czasy na graczy.