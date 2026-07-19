Twórcy Pokemon GO przepraszają graczy. Powtórka największego wydarzenia w ostatnich latach

Najważniejszą atrakcją powtórzonego wydarzenia będzie ponowna możliwość walki z Mega Mewtwo Y w Super Mega Raidach . Pokémon będzie miał również szansę pojawić się w wersji Shiny. Pierwotnie dodatkowy dzień rajdów miał objąć jedynie wybrane regiony, jednak po analizie zgłoszeń deweloperzy przyznali, że problemy techniczne były „bardziej rozległe, niż początkowo sądzono”. W efekcie wydarzenie zostało rozszerzone na wszystkich graczy.

Po problemach technicznych, które wystąpiły podczas Pokemon GO Fest: Global 2026, twórcy gry ogłosili specjalny „do-over” — dodatkowy dzień rajdów dostępny dla wszystkich graczy na całym świecie. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 26 lipca, w godzinach od 10:00 do 19:00 czasu lokalnego.

W ramach rekompensaty Pokemon GO zwiększy liczbę darmowych Raid Passów z 9 do 12 . To jednak nie koniec bonusów:

Podczas specjalnego dnia wrócą wszystkie Legendarne i Mega raidy z oryginalnej niedzieli GO Fest. Wśród nich znajdzie się m.in. Mega Tyranitar, uznawany za jednego z najlepszych kontratakujących przeciwko Mega Mewtwo Y. W raidach pierwszego poziomu pojawi się także Pikachu w czapkach drużyn Team Instinct, Team Mystic i Team Valor.

W przeciwieństwie do oryginalnego weekendu GO Fest, nowy Raid Day nie będzie zawierał specjalnych zadań Field Research. Wydarzenie ma jednak umożliwić graczom ponowne zdobycie najcenniejszych Pokémonów, których część społeczności nie mogła złapać z powodu wcześniejszych problemów z rajdami.

Powtórka GO Fest to kolejny element jubileuszowego sezonu Forever Forward, który celebruje dziesiątą rocznicę Pokemon GO. W najbliższych tygodniach do gry mają trafić kolejne nowości, w tym Mega Raichu X i Y oraz debiut Mega Starmie zaplanowany na 22 sierpnia.

Na razie jednak najważniejszą wiadomością dla trenerów jest druga szansa na zdobycie Mega Mewtwo Y — tym razem bez ograniczeń regionalnych i z dodatkowymi bonusami.