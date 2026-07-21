Dokładnie 28 lat temu zadebiutowała gra o Obcych polujących na ludzi. Jej tytuł może zmylić fanów science fiction

Brutalna gra akcji z 1998 roku opowiadała o walce ludzkości z kosmitami. Choć nosiła identyczny tytuł jak nowy serial z uniwersum Obcego, z kultową marką SF nie miała absolutnie nic wspólnego.

Dziś mija 28 lat od premiery Alien Earth, izometrycznej gry akcji z elementami przygodowymi i RPG, która zadebiutowała 21 lipca 1998 roku na komputerach PC. Choć współczesnym graczom nazwa może kojarzyć się z serialem Alien: Earth, produkcja sprzed niemal trzech dekad nie była w żaden sposób związana z kultowym uniwersum Obcego. W Alien Earth kosmici polowali na ludzi dla rozrywki Za produkcję odpowiadało australijskie Beam Software (obecnie Krome Studios Melbourne). Akcja gry przenosiła graczy do dystopijnej przyszłości, w której Ziemia została podbita przez obcych. Ludzkość nie została jednak całkowicie zgładzona – najeźdźcy utrzymywali ludzi przy życiu wyłącznie po to, by urządzać na nich polowania. W regularnych odstępach czasu społeczność musiała oddać jedną osobę na ofiarę, by ocalić pozostałych. Gracze wcielali się w Finna, kolejnego wybrańca przeznaczonego na śmierć. Bohater nie zamierzał jednak biernie czekać na swój los i rozpoczynał walkę o przetrwanie.

Rozgrywka łączyła eksplorację z walką oraz prostymi zagadkami opartymi na zbieraniu i łączeniu przedmiotów. Do dyspozycji gracza oddano zarówno prymitywną broń, jak siekiera, jak i futurystyczne karabiny energetyczne. Finn dysponował także zdolnościami PSI, pozwalającymi leczyć obrażenia lub tworzyć ochronną tarczę, a jego umiejętności rozwijały się w systemie „nauki przez używanie”. Dodatkowym utrudnieniem był system zapisu gry – postępy można było zachować wyłącznie w ukrytych punktach rozsianych po siedmiu poziomach.

GramTV przedstawia:

Beam Software wiązało z projektem spore nadzieje, jednak po debiucie gra przeszła bez większego echa. Recenzenci chwalili nietypowy klimat i połączenie akcji z elementami RPG oraz przygodowymi, ale zwracali uwagę, że produkcji zabrakło dopracowania Choć gra nie zapisała się w historii jako wielki hit, nadal można kupić ją na Steamie oraz Gogu. Produkcja została ponownie wydana przez firmę Ziggurat, a obecnie może “pochwalić się” mieszanymi recenzjami użytkowników na platformie Valve. Po 28 latach Alien Earth pozostaje przede wszystkim ciekawostką. Dziś wielu graczy może błędnie uznać ją za grę powiązaną z serialem Alien: Earth, jednak podobieństwo kończy się wyłącznie na nazwie. W latach 90. wykorzystanie słowa „Alien” w tytule gry nie musiało jeszcze prowadzić do sporów prawnych. Dziś, gdy wydawcy znacznie aktywniej chronią swoje marki i znaki towarowe, niemal identyczna nazwa mogłaby wywołać błyskawiczną reakcję prawników.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









