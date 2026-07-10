Palworld 1.0 już dostępne. Premiera pełnej wersji przynosi 72 nowe Palsy i ogrom zmian

Po ponad dwóch latach we wczesnym dostępie Palworld oficjalnie doczekał się premiery wersji 1.0. Studio Pocketpair przygotowało największą aktualizację w historii gry, która wprowadza dziesiątki nowych stworzeń, rozbudowuje świat, przebudowuje fabułę i dodaje zupełnie nowe systemy rozgrywki.

Palworld – łatka 1.0 wprowadza 72 nowe Palsy i rozbudowuje świat gry

Największą nowością aktualizacji jest dodanie 72 nowych Palsów, w tym 47 całkowicie nowych stworzeń oraz 25 wariantów istniejących już towarzyszy. Łącznie w grze dostępnych jest teraz 287 Palsów.