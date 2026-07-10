Palworld 1.0 już dostępne. Premiera pełnej wersji przynosi 72 nowe Palsy i ogrom zmian

Palworld – łatka 1.0 wprowadza 72 nowe Palsy i rozbudowuje świat gry
Największą nowością aktualizacji jest dodanie 72 nowych Palsów, w tym 47 całkowicie nowych stworzeń oraz 25 wariantów istniejących już towarzyszy. Łącznie w grze dostępnych jest teraz 287 Palsów.
Twórcy przygotowali także dwa nowe systemy rozwoju. Awakening pozwala jeszcze bardziej zwiększyć potencjał ulubionych Palsów, natomiast Mutation wprowadza rzadkie rezultaty hodowli, dzięki którym można otrzymać wyjątkowo potężne potomstwo.
Aktualizacja znacząco przebudowuje również podstawowe mechaniki gry. Zmieniono działanie Partner Skills, aby zachęcić graczy do tworzenia bardziej zróżnicowanych drużyn. Dodano nowe Passive Skills, a system Work Suitability został przeprojektowany, dzięki czemu Palsy pełnią bardziej wyspecjalizowane role podczas zarządzania bazą.
GramTV przedstawia:
Duże zmiany objęły także świat gry i warstwę fabularną. Pocketpair usprawniło system progresji, dodało nowe misje poboczne, postacie niezależne oraz dzienniki, które rozwijają historię i nagradzają eksplorację.
Świat Palworld został ponadto znacznie powiększony. Gracze mogą odwiedzić World Tree, całkowicie nowy region Sunreach z unoszącymi się wyspami, a także odkrywać starożytne ruiny, nowe osady, wieże strażnicze oraz dodatkowe wyspy. Według twórców jest to największa aktualizacja w historii produkcji, która sprawia, że Palworld 1.0 przypomina zupełnie nową grę.
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