Mistfall Hunter z nowym zwiastunem. Twórcy prezentują mroczny świat i klasy postaci przed premierą

Studio Bellring opublikowało nowy zwiastun Mistfall Hunter, który pozwala lepiej przyjrzeć się ponuremu światu Weavereach oraz wojownikom walczącym o przetrwanie w tej niebezpiecznej krainie. Premiera gry zaplanowana jest na 30 lipca, a niedawno mieliśmy okazję zagrać w otwartą betę produkcji.
Mistfall Hunter – deweloperzy dzielą się następnym materiałem
Akcja Mistfall Hunter rozgrywa się w świecie spowitym tajemniczą mgłą Gyldenmist, która pochłonęła niemal całe życie i zamieniła ocalałych w przerażające potwory. W tych niesprzyjających warunkach o przetrwanie walczą Gyldhunters – wyspecjalizowani łowcy przemierzający zrujnowane ziemie w poszukiwaniu cennych zasobów i nowych wyzwań.
Najnowszy materiał skupia się przede wszystkim na klimacie produkcji, ale nie zabrakło również krótkich fragmentów rozgrywki. Twórcy pokazali kilka klas postaci oraz ich charakterystyczne style walki, dzięki czemu widzimy jeszcze bardziej zróżnicowanie dostępnych umiejętności i możliwości budowania własnego bohatera.
„Mistfall Hunter” to gra RPG akcji z perspektywy trzeciej osoby, łącząca elementy PvPvE i misji ewakuacyjnych, w której ponura estetyka mrocznego fantasy przeplata się z intensywną, porywającą akcją. Wkrocz do zakazanej krainy pochłoniętej przez mgłę. Uwięziony w bezlitosnym cyklu ryzykownych wypraw po łupy, śmiertelnych walk i desperackich ewakuacji, musisz walczyć o życie w cieniu, by zmierzyć się z najtrudniejszym testem przetrwania w świecie mrocznego fantasy.
GramTV przedstawia:
Mistfall Hunter łączy elementy gier akcji RPG z mechanikami extraction, zachęcając do eksploracji niebezpiecznych lokacji, zdobywania coraz lepszego wyposażenia i tworzenia wyspecjalizowanych buildów. Jednocześnie każda wyprawa wiąże się z ryzykiem utraty zdobytych łupów, co ma dodatkowo podnosić poziom napięcia.
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