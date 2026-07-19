Mistfall Hunter z nowym zwiastunem. Twórcy prezentują mroczny świat i klasy postaci przed premierą

Studio Bellring opublikowało nowy zwiastun Mistfall Hunter, który pozwala lepiej przyjrzeć się ponuremu światu Weavereach oraz wojownikom walczącym o przetrwanie w tej niebezpiecznej krainie. Premiera gry zaplanowana jest na 30 lipca, a niedawno mieliśmy okazję zagrać w otwartą betę produkcji.

Mistfall Hunter – deweloperzy dzielą się następnym materiałem

Akcja Mistfall Hunter rozgrywa się w świecie spowitym tajemniczą mgłą Gyldenmist, która pochłonęła niemal całe życie i zamieniła ocalałych w przerażające potwory. W tych niesprzyjających warunkach o przetrwanie walczą Gyldhunters – wyspecjalizowani łowcy przemierzający zrujnowane ziemie w poszukiwaniu cennych zasobów i nowych wyzwań.