Palworld znów podbija Steam. Wersja 1.0 przyciągnęła blisko milion graczy jednocześnie

Kolejny sukces dla Pocketpair.

Premiera pełnej wersji Palworld okazała się ogromnym sukcesem. Po debiucie aktualizacji 1.0 produkcja studia Pocketpair ponownie wspięła się na szczyty statystyk Steama, osiągając 921 485 graczy jednocześnie, co oznacza jeden z najlepszych wyników na platformie w 2026 roku. Palworld – twórcy ponownie mają powód do radości To imponujący powrót gry, która już w styczniu 2024 roku zapisała się w historii branży. Wówczas, po starcie we wczesnym dostępie, Palworld zgromadził rekordowe 2,1 mln jednoczesnych graczy na Steamie, stając się jednym z największych fenomenów ostatnich lat.

Najnowszy wynik pokazuje, że zainteresowanie tytułem wciąż jest ogromne. Jeszcze 29 czerwca dzienny szczyt aktywności wynosił około 58 tys. graczy, co oznacza wzrost przekraczający 1700% po premierze wersji 1.0. Tak duże zainteresowanie nie jest przypadkowe. Aktualizacja kończąca okres Early Access wprowadziła ogromną liczbę nowości, gruntownie przebudowując niemal każdy aspekt rozgrywki. Gracze otrzymali między innymi: 72 nowe Pals,

nowe regiony do eksploracji,

przebudowane istniejące lokacje,

zwiększony limit graczy,

nowe mechaniki rozgrywki,

rozbudowany system rozwoju,

liczne zmiany balansu i ulepszenia podstawowych systemów gry.

GramTV przedstawia:

Skala zmian jest na tyle duża, że opublikowane przez Pocketpair notatki do aktualizacji liczyły dziesiątki stron i nie zmieściły się w całości na stronie gry w serwisie Steam. Po premierze wersji 1.0 poprawie uległy również ostatnie oceny użytkowników, tak więc społeczność bardzo pozytywnie przyjęła kierunek rozwoju gry po ponad dwóch latach spędzonych we wczesnym dostępie. Biorąc pod uwagę, że statystyki dotyczą wyłącznie platformy Steam, rzeczywista liczba aktywnych graczy jest jeszcze wyższa. Palworld dostępny jest także na konsolach Xbox oraz w usłudze Game Pass, dzięki czemu całkowita liczba osób bawiących się w grze mogła znacząco przekroczyć milion w dniu premiery aktualizacji 1.0.