Legendarny bohater, różne twarze. Zobacz kto grał Supermana na przestrzeni lat

Wcześniej informowaliśmy, że nowy film Superman w reżyserii Jamesa Gunna zarobił 122 mln dolarów w pierwszy weekend w USA i 217 mln globalnie. Teraz, gdy David Corenswet oficjalnie rozpoczyna nową erę DCU, warto przypomnieć wszystkich aktorów, którzy na przestrzeni dekad wcielali się w tę kultową postać.

Superman – wszyscy aktorzy, którzy wcielali się w tę postać

Pierwszym ekranowym Supermanem był Kirk Alyn, który wystąpił w czarno-białych serialach kinowych Superman (1948) i Atom Man vs. Superman (1950). Następnie George Reeves zyskał popularność dzięki serialowi Przygody Supermana, 1952–1958. Prawdziwą ikoną stał się jednak Christopher Reeve, niezapomniany w roli w czterech filmach: Superman (1978), Superman II (1980), Superman III (1983) i Superman IV: Walka o pokój (The Quest for Peace, 1987).