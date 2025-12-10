Oto teledysk do piosenki z filmu Avatar: Ogień i popiół. Będzie Oscar?

Promocja Avatara: Ogień i popiół wchodzi na najwyższe obroty, a studio wreszcie ujawniło materiał, na który czekali zarówno fani serii, jak i sympatycy Miley Cyrus. Do sieci trafił oficjalny teledysk do piosenki przygotowanej specjalnie na potrzeby trzeciej części superprodukcji Jamesa Camerona.

Dream As One – klip już dostępny

Miley Cyrus nagrała utwór Dream As One, który ma towarzyszyć globalnej kampanii filmu. Choć o samej piosence mówiło się już od wielu tygodni, dopiero teraz widzowie mogą zobaczyć jej pełny teledysk. To pierwszy raz, gdy wokalistka współpracuje ze światem Avatara, dołączając do grona gwiazd, które wcześniej promowały tę franczyzę — Leona Lewis z I See You czy The Weeknd z Nothing Is Lost (You Give Me Strength).