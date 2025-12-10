Zaloguj się lub Zarejestruj

Oto teledysk do piosenki z filmu Avatar: Ogień i popiół. Będzie Oscar?

Jakub Piwoński
2025/12/10 14:40
1
0

Hit science fiction już wkrótce w kinach.

Promocja Avatara: Ogień i popiół wchodzi na najwyższe obroty, a studio wreszcie ujawniło materiał, na który czekali zarówno fani serii, jak i sympatycy Miley Cyrus. Do sieci trafił oficjalny teledysk do piosenki przygotowanej specjalnie na potrzeby trzeciej części superprodukcji Jamesa Camerona.

Avatar 3
Avatar 3

Dream As One – klip już dostępny

Miley Cyrus nagrała utwór Dream As One, który ma towarzyszyć globalnej kampanii filmu. Choć o samej piosence mówiło się już od wielu tygodni, dopiero teraz widzowie mogą zobaczyć jej pełny teledysk. To pierwszy raz, gdy wokalistka współpracuje ze światem Avatara, dołączając do grona gwiazd, które wcześniej promowały tę franczyzę — Leona Lewis z I See You czy The Weeknd z Nothing Is Lost (You Give Me Strength).

W klipie nie znajdziemy wielu bezpośrednich fragmentów z Ognia i popiołu, jednak twórcy postawili na atmosferę kojarzącą się z Pandorą: szerokie, majestatyczne ujęcia, nasycone barwy i emocjonalny ton idealnie komponujący się z charakterystycznym wokalem Cyrus. Warto dodać, że Dream As One zdążyło już zdobyć nominację do Złotego Globu — przed Miley Cyrus może więc otworzyć się kolejny etap muzycznych sukcesów. Możliwe, że otrzyma nominację do Oscara.

GramTV przedstawia:

Trzecia odsłona cyklu Camerona ponownie zabierze widzów do fantastycznego świata. Tym razem bohaterowie trafią w rejony zamieszkane przez społeczność ognia, co ma nadać filmowi zupełnie nowego wizualnego charakteru. Premiera w Polsce została wyznaczona na 19 grudnia.

Tagi:

Popkultura
Avatar
piosenka
Avatar 3
Avatar: Ogień i popiół
Miley Cyrus
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 14:47

Nie wiem, poczytałem o niej na wiki i straciłem zainteresowanie...

A piosenka du....szy nie poruszy (nie urywa).




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112