Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta seria science fiction miała liczyć nawet pięć filmów, ale dziś reżyser nie jest już pewien, kiedy nastąpi jej finał

Jakub Piwoński
2025/11/26 14:50
0
0

Idea serii Avatar, jako długiej i dochodowej serii, została zaszczepiona już po sukcesie części pierwszej.

Przez lata wydawało się, że uniwersum Avatara jest projektem bez końca. Już po premierze pierwszego filmu reżyser James Cameron snuł plany nawet pięciu odsłon, podkreślając, że historia Pandory jest zbyt obszerna, by zamknąć ją w kilku produkcjach. Dziś, tuż przed debiutem trzeciej części, wcale nie jest pewne, że wizja pięciotomowej epopei zostanie zrealizowana.

Avatar
Avatar

Avatar 4 i 5? James Cameron nie mówi tak, nie mówi nie

W rozmowie z Mattem Bellonim w podcaście The Town Cameron przyznał, że choć Avatar 4 i Avatar 5 mają gotowe scenariusze i wstępny plan produkcyjny, ich powstanie nie jest gwarantowane. Zapytany, czy byłby gotów odpuścić dalsze części, jeśli Avatar: Ogień i popiół nie osiągnie oczekiwanych wyników finansowych, odpowiedział zaskakująco spokojnie: jeśli ta odsłona okaże się finałem filmowej serii — pogodzi się z tym. Reżyser zapewnił też, że nie zostawi fanów bez zakończenia — jeśli kolejne filmy nie dostaną zielonego światła, zamknie opowieść w formie książki.

Cameron o tym, czy trzecia odsłona Avatara może zakończyć cykl:

Tak. Absolutnie. Jeśli to ma być koniec, cool.

GramTV przedstawia:

Co warte podkreślenia, twórca podkreślił, że podobnie jak w przypadku Ridleya Scotta kurczowo trzymającego się serii Obcy, tak i on uznaje swoje pierwszeństwo w kreowaniu świata Avatara. Cameron mówi wprost, że nie odda marki innemu twórcy. W razie końca Avatara ma w zanadrzu liczne projekty, którym mógłby się poświęcić. Wśród nich jest m.in. luźno wspominane Ghosts of Hiroshima. Niedawno pisaliśmy też o niegasnącym zainteresowaniu ewentualnym sequelem filmu Alita.

Na razie uwaga i tak skupia się na trzeciej części cyklu Avatar, która trafi do kin 19 grudnia. To jej wynik finansowy, a nie wcześniejsze zapowiedzi czy plany sprzed lat, przesądzi o tym, czy Pandora powróci jeszcze w odsłonach czwartej i piątej. Tym bardziej, że Cameron nie raz podkreślał, że tak po prawdzie seria Avatar jest uzależniona od wyników box office.

Źródło:https://theplaylist.net/james-cameron-says-the-jury-is-still-out-on-whether-he-makes-avatar-4-5-citing-metric-shit-ton-cost-20251003/

Tagi:

Popkultura
James Cameron
Avatar: Ogień i popiół
Avatar: Fire and Ash
Avatar 3
Avatar: Istota wody
Avatar 2
Avatar
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112