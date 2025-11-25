James Cameron ostro o Netflixie: „Filmy platformy nie powinny kwalifikować się do Oscarów”

Czy to prztyczek w stronę byłej żony?

James Cameron ponownie zabrał głos w sprawie kondycji współczesnego kina – i uderzył w największego gracza na rynku streamingowym. Reżyser Avatara w rozmowie z Mattem Bellonim w podcaście The Town stwierdził, że filmy Netflixa nie powinny mieć prawa ubiegać się o Oscary, jeśli platforma nie zmieni swojej strategii dystrybucyjnej. James Cameron krytycznie o Netflix Netflix od dekady próbuje zdobyć pierwszego Oscara za najlepszy film, inwestując w prestiżowe produkcje i krótkie premiery kinowe. Mimo to statuetka wciąż wymyka się firmie, która obecnie ma ponad 300 milionów subskrybentów i jest największą platformą rozrywkową na świecie. Co nie zmienia faktu, że jest tego wyróżnienia bardzo blisko, gdyż wcześniej wygrywała już m.in. w kategorii najlepszy film dokumentalny.

Cameron odniósł się również do doniesień o planach przejęcia Warner Bros. przez Netflixa. Według reżysera taki ruch byłby katastrofalny dla całej branży: “Netflix byłby katastrofą. Przepraszam, Ted, ale cholera. Sarandos publicznie powiedział, że kino jest martwe” – stwierdził Cameron, dodając, że obecne obietnice platformy dotyczące wspierania dystrybucji kinowej to jedynie „przynęta na naiwnych”. Zdaniem Camerona, aby filmy Netflixa mogły ubiegać się o najważniejsze nagrody Akademii, platforma musiałaby przeprowadzać normalne, szerokie premiery: Powinni mieć prawo do walki o Oscary, jeśli wypuszczą film w 2000 kin na miesiąc – podkreślił.

GramTV przedstawia:

Tymczasem Netflix ogranicza się do kilkunastodniowych pokazów na zaledwie kilkuset ekranach – głównie po to, by spełnić minimalne wymogi Oscarowe. Cameron uważa to za „zepsute do szpiku kości” podejście, które marginalizuje kino i redefiniuje sukces w sposób szkodliwy dla branży. Krytyka ta nie jest odosobniona. W Hollywood coraz częściej mówi się, że Netflix działa jak firma technologiczna, która jedynie udaje zainteresowanie kinem. Mimo ogromnych wydatków platformie nie udało się zdobyć najwyższej nagrody za takie tytuły jak: Roma, Irlandczyk, Proces Siódemki z Chicago. Ale sukces przyszedł np. przy filmie dokumentalnym Ikar. Choć słowa Camerona wywołały spore poruszenie, jego komentarz brzmi tym ciekawiej, że w tegorocznym wyścigu oscarowym jednym z potencjalnych kandydatów do statuetki może być Dom pełen dynamitu w reżyserii Kathryn Bigelow – prywatnie byłej żony Camerona. Ten kontekst dodaje całej sytuacji nieoczekiwanego, niemal filmowego smaczku.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





