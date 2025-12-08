Złote Globy 2026: Jedna bitwa po drugiej liderem nominacji

A z seriali to Biały Lotos ma największą szansę na wygraną.
W Los Angeles ogłoszono nominacje do 83. Złotych Globów, prestiżowych nagród filmowych. Tym razem w nieco odświeżonej formie, bo z nowymi kategoriami, w tym dla podcastów. Nagrody zostaną wręczone 11 stycznia. Liderem nominacji jest film Jedna bitwa po drugiej, zdobywając aż dziewięć szans na nagrodę, choć część z nich przypada na tę samą kategorię (aktor drugoplanowy). Tuż za nim, co może zaskakiwać, uplasowała się norweska Wartość sentymentalna z ośmioma nominacjami, a siedem szans na nagrodę ma produkcja Grzesznicy.
Ogłoszono nominacje do Złotych Globów – ceremonia 11 stycznia 2026
Jednym z najbardziej zaskakujących nazwisk jest Dwayne Johnson, wyróżniony za rolę w Smashing Machine — aktor, dotąd kojarzony głównie z blockbusterami, nagle stał się pełnoprawnym pretendentem do jednej z najważniejszych nagród sezonu.Wydaje się jednak, że większymi faworytami w tej kategorii są Leonardo DiCaprio i Timothée Chalamet. Do wyścigu powraca też Julia Roberts, która dzięki Po polowaniu notuje mocne wejście w sezon nagród od wielu lat, choć film Guadagino raczej przepadł w nominacjach. Film Grzesznicy został zarówno wskazany jako dramat oraz jako wydarzenie box office, na podobne wyróżnienie nie mógł jednak liczyć sequel Wicked, którego zabrakło w kategorii Komedia lub Musical.
Wśród seriali prowadzi Biały Lotos, jako jedyny zdobywając sześć nominacji. Silną konkurencję stanowią Dojrzewanie z pięcioma nominacjami oraz Rozdzielenie i Zbrodnie po sąsiedzku, które zgarnęły po cztery. Jednym z największych zaskoczeń okazał się całkowity brak nominacji dla Joe Rogena w nowej kategorii podcastów. Zdziwienie wzbudziło również ponowne pominięcie w nominacjach twórczości Taylora Sheridana — fani liczyli zwłaszcza na wyróżnienie Billy’ego Boba Thorntona za serial Landman: Negocjator.
NAJLEPSZY DRAMAT
Frankenstein
Hamnet
To był zwykły przypadek
Tajny agent
Wartość sentymentalna
Grzesznicy
NAJLEPSZA KOMEDIA LUB MUSICAL
Blue Moon
Bugonia
Wielki Marty
Bez wyjścia
Jedna bitwa po drugiej
Nowa fala
NAJLEPSZY AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM
Sny o pociągach
Frankenstein
Smashing Machine
Grzesznicy
Tajny agent
Springsteen: Ocal mnie od nicości
NAJLEPSZA AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM
Hamnet
Zgiń, kochanie
Wartość sentymentalna
Po polowaniu
Hedda
Sorry, Baby
NAJLEPSZY AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU
Wielki Marty
Jay Kelly
Jedna bitwa po drugiej
Blue Moon
Bez wyjścia
Bugonia
NAJLEPSZA AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU
Kopnęłabym cię, gdybym mogła
Wicked: Na dobre
Song Song Blue
Jedna bitwa po drugiej
Testament Ann Lee
Bugonia
NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W FILMIE
Jedna bitwa po drugiej
Frankenstein
Hamnet
Jedna bitwa po drugiej
Jay Kelly
Wartość sentymentalna
NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W FILMIE
Wartość sentymentalna
Wicked: Na dobre
Wartość sentymentalna
Zniknięcia
Jedna bitwa po drugiej
Smashing Machine
NAJLEPSZY REŻYSER
Jedna bitwa po drugiej
Grzesznicy
Frankenstein
To był zwykły przypadek
Wartość sentymentalna
Hamnet
NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMOWY
Jedna bitwa po drugiej
Wielki Marty
Grzesznicy
To był zwykły przypadek
Wartość sentymentalna
Hamnet
NAJLEPSZA MUZYKA
Frankenstein
Grzesznicy
Jedna bitwa po drugiej
Sirat
Hamnet
F1
NAJLEPSZA PIOSENKA
Avatar: Ogień i popiół
K-popowe łowczynie demonów
Grzesznicy
Wicked: Na dobre
Wicked: Na dobre
Sny o pociągach
NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY
To był zwykły przypadek
Bez wyjścia
Tajny agent
Wartość sentymentalna
Sirat
Głos Hind Rajab
NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY
Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Elio
K-popowe łowczynie demonów
Mała Amelia
Zootopia 2
Arco
NAJLEPSZE FILMOWE I BOX-OFFICE'OWE OSIĄGNIĘCIE
Avatar: Ogień i popiół
F1: Film
K-popowe łowczynie demonów
Mission: Impossible – The Final Reckoning
Grzesznicy
Zniknięcia
Wicked: Na dobre
Zwierzogród 2
SERIALE
NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY
Dyplomatka
The Pitt
Pluribus
Rozdzielenie
Kulawe konie
Biały Lotos
NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM
Paradise
Gwiezdne wojny Andor
Kulawe konie
Grupa zadaniowa
Rozdzielenie
The Pitt
NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM
Matlock
Severance
Strefa gangsterów
The Last of Us
Dyplomatka
Jedyna
NAJLEPSZY SERIAL MUSICAL/KOMEDIA
Misja: Podstawówka
The Bear
Hacks
Nikt tego nie chce
Zbrodnie po sąsiedzku
Studio
NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU
Nikt tego nie chce
Zbrodnie po sąsiedzku
Chad Powers
Studio
Zbrodnie po sąsiedzku
The Bear
NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU
Nikt tego nie chce
The Bear
Zbrodnie po sąsiedzku
Poker Face
Wednesday
Hacks
NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY / ANTOLOGIA / FILM TV
Dojrzewanie
All Her Fault
Bestia we mnie
Czarne lustro
Kwestia seksu i śmierci
Ta dziewczyna
NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM / ANTOLOGII / FILMIE TV
Ścieżki na daleką północ
Black Mirror
Dojrzewanie
Potwory
Black Rabbit
Bestia we mnie
NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM / ANTOLOGII / FILMIE TV
Bestia we mnie
Black Mirror
Rzeka odchodzących dusz
All Her Fault
Kwestia seksu i śmierci
Ta dziewczyna
NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W TELEWIZJI
Dojrzewanie
The Morning Show
Biały Lotos
Biały Lotos
Severance
Dojrzewanie
NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W TELEWIZJI
Biały Lotos
Dojrzewanie
The Studio
Biały Lotos
Biały Lotos
Hacks
STAND-UP
Bill Maher Is Anyone Else Seeing This
Brett Goldstein Drugi najlepszy wieczór w twoim życiu
