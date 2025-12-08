Zaloguj się lub Zarejestruj

Złote Globy 2026: Jedna bitwa po drugiej liderem nominacji

Jakub Piwoński
2025/12/08 17:20
0
0

A z seriali to Biały Lotos ma największą szansę na wygraną.

W Los Angeles ogłoszono nominacje do 83. Złotych Globów, prestiżowych nagród filmowych. Tym razem w nieco odświeżonej formie, bo z nowymi kategoriami, w tym dla podcastów. Nagrody zostaną wręczone 11 stycznia. Liderem nominacji jest film Jedna bitwa po drugiej, zdobywając aż dziewięć szans na nagrodę, choć część z nich przypada na tę samą kategorię (aktor drugoplanowy). Tuż za nim, co może zaskakiwać, uplasowała się norweska Wartość sentymentalna z ośmioma nominacjami, a siedem szans na nagrodę ma produkcja Grzesznicy.

Wartość sentymentalna
Wartość sentymentalna

Ogłoszono nominacje do Złotych Globów – ceremonia 11 stycznia 2026

Jednym z najbardziej zaskakujących nazwisk jest Dwayne Johnson, wyróżniony za rolę w Smashing Machine — aktor, dotąd kojarzony głównie z blockbusterami, nagle stał się pełnoprawnym pretendentem do jednej z najważniejszych nagród sezonu.Wydaje się jednak, że większymi faworytami w tej kategorii są Leonardo DiCaprio i Timothée Chalamet. Do wyścigu powraca też Julia Roberts, która dzięki Po polowaniu notuje mocne wejście w sezon nagród od wielu lat, choć film Guadagino raczej przepadł w nominacjach. Film Grzesznicy został zarówno wskazany jako dramat oraz jako wydarzenie box office, na podobne wyróżnienie nie mógł jednak liczyć sequel Wicked, którego zabrakło w kategorii Komedia lub Musical.

Wśród seriali prowadzi Biały Lotos, jako jedyny zdobywając sześć nominacji. Silną konkurencję stanowią Dojrzewanie z pięcioma nominacjami oraz Rozdzielenie i Zbrodnie po sąsiedzku, które zgarnęły po cztery. Jednym z największych zaskoczeń okazał się całkowity brak nominacji dla Joe Rogena w nowej kategorii podcastów. Zdziwienie wzbudziło również ponowne pominięcie w nominacjach twórczości Taylora Sheridana — fani liczyli zwłaszcza na wyróżnienie Billy’ego Boba Thorntona za serial Landman: Negocjator.

NAJLEPSZY DRAMAT

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • To był zwykły przypadek
  • Tajny agent
  • Wartość sentymentalna
  • Grzesznicy

NAJLEPSZA KOMEDIA LUB MUSICAL

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Wielki Marty
  • Bez wyjścia
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Nowa fala

NAJLEPSZY AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM

  • Sny o pociągach
  • Frankenstein
  • Smashing Machine
  • Grzesznicy
  • Tajny agent
  • Springsteen: Ocal mnie od nicości

NAJLEPSZA AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM

  • Hamnet
  • Zgiń, kochanie
  • Wartość sentymentalna
  • Po polowaniu
  • Hedda
  • Sorry, Baby

NAJLEPSZY AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU

  • Wielki Marty
  • Jay Kelly
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Blue Moon
  • Bez wyjścia
  • Bugonia

NAJLEPSZA AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU

  • Kopnęłabym cię, gdybym mogła
  • Wicked: Na dobre
  • Song Song Blue
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Testament Ann Lee
  • Bugonia

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W FILMIE

  • Jedna bitwa po drugiej
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Jay Kelly
  • Wartość sentymentalna

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W FILMIE

  • Wartość sentymentalna
  • Wicked: Na dobre
  • Wartość sentymentalna
  • Zniknięcia
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Smashing Machine

NAJLEPSZY REŻYSER

  • Jedna bitwa po drugiej
  • Grzesznicy
  • Frankenstein
  • To był zwykły przypadek
  • Wartość sentymentalna
  • Hamnet

NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMOWY

  • Jedna bitwa po drugiej
  • Wielki Marty
  • Grzesznicy
  • To był zwykły przypadek
  • Wartość sentymentalna
  • Hamnet

NAJLEPSZA MUZYKA

  • Frankenstein
  • Grzesznicy
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Sirat
  • Hamnet
  • F1

NAJLEPSZA PIOSENKA

  • Avatar: Ogień i popiół
  • K-popowe łowczynie demonów
  • Grzesznicy
  • Wicked: Na dobre
  • Wicked: Na dobre
  • Sny o pociągach

NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY

  • To był zwykły przypadek
  • Bez wyjścia
  • Tajny agent
  • Wartość sentymentalna
  • Sirat
  • Głos Hind Rajab

GramTV przedstawia:

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY

  • Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
  • Elio
  • K-popowe łowczynie demonów
  • Mała Amelia
  • Zootopia 2
  • Arco

NAJLEPSZE FILMOWE I BOX-OFFICE'OWE OSIĄGNIĘCIE

  • Avatar: Ogień i popiół
  • F1: Film
  • K-popowe łowczynie demonów
  • Mission: Impossible – The Final Reckoning
  • Grzesznicy
  • Zniknięcia
  • Wicked: Na dobre
  • Zwierzogród 2

SERIALE
NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY

  • Dyplomatka
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Rozdzielenie
  • Kulawe konie
  • Biały Lotos

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM

  • Paradise
  • Gwiezdne wojny Andor
  • Kulawe konie
  • Grupa zadaniowa
  • Rozdzielenie
  • The Pitt

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM

  • Matlock
  • Severance
  • Strefa gangsterów
  • The Last of Us
  • Dyplomatka
  • Jedyna

NAJLEPSZY SERIAL MUSICAL/KOMEDIA

  • Misja: Podstawówka
  • The Bear
  • Hacks
  • Nikt tego nie chce
  • Zbrodnie po sąsiedzku
  • Studio

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

  • Nikt tego nie chce
  • Zbrodnie po sąsiedzku
  • Chad Powers
  • Studio
  • Zbrodnie po sąsiedzku
  • The Bear

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

  • Nikt tego nie chce
  • The Bear
  • Zbrodnie po sąsiedzku
  • Poker Face
  • Wednesday
  • Hacks

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY / ANTOLOGIA / FILM TV

  • Dojrzewanie
  • All Her Fault
  • Bestia we mnie
  • Czarne lustro
  • Kwestia seksu i śmierci
  • Ta dziewczyna

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM / ANTOLOGII / FILMIE TV

  • Ścieżki na daleką północ
  • Black Mirror
  • Dojrzewanie
  • Potwory
  • Black Rabbit
  • Bestia we mnie

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM / ANTOLOGII / FILMIE TV

  • Bestia we mnie
  • Black Mirror
  • Rzeka odchodzących dusz
  • All Her Fault
  • Kwestia seksu i śmierci
  • Ta dziewczyna

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W TELEWIZJI

  • Dojrzewanie
  • The Morning Show
  • Biały Lotos
  • Biały Lotos
  • Severance
  • Dojrzewanie

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W TELEWIZJI

  • Biały Lotos
  • Dojrzewanie
  • The Studio
  • Biały Lotos
  • Biały Lotos
  • Hacks

STAND-UP

  • Bill Maher Is Anyone Else Seeing This
  • Brett Goldstein Drugi najlepszy wieczór w twoim życiu
  • Kevin Hart Acting My Age
  • Kumail Nanjiani Strumień świadomości
  • Ricky Gervais Mortality
  • Sarah Silverman PostMortem

PODCAST

  • Armchair Expert With Dax Shepard
  • Call Her Daddy
  • Good Hang With Amy Poehler
  • SmartLess
  • The Mel Robbins Podcast
  • Up First
Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/golden-globes-nominations-2026-nominees-list-1236444421/

Tagi:

Popkultura
Jedna bitwa po drugiej
nagrody filmowe
nagrody
Złote Globy
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112