Złote Globy 2026: Jedna bitwa po drugiej liderem nominacji

W Los Angeles ogłoszono nominacje do 83. Złotych Globów, prestiżowych nagród filmowych. Tym razem w nieco odświeżonej formie, bo z nowymi kategoriami, w tym dla podcastów. Nagrody zostaną wręczone 11 stycznia. Liderem nominacji jest film Jedna bitwa po drugiej, zdobywając aż dziewięć szans na nagrodę, choć część z nich przypada na tę samą kategorię (aktor drugoplanowy). Tuż za nim, co może zaskakiwać, uplasowała się norweska Wartość sentymentalna z ośmioma nominacjami, a siedem szans na nagrodę ma produkcja Grzesznicy.

Ogłoszono nominacje do Złotych Globów – ceremonia 11 stycznia 2026

Jednym z najbardziej zaskakujących nazwisk jest Dwayne Johnson, wyróżniony za rolę w Smashing Machine — aktor, dotąd kojarzony głównie z blockbusterami, nagle stał się pełnoprawnym pretendentem do jednej z najważniejszych nagród sezonu.Wydaje się jednak, że większymi faworytami w tej kategorii są Leonardo DiCaprio i Timothée Chalamet. Do wyścigu powraca też Julia Roberts, która dzięki Po polowaniu notuje mocne wejście w sezon nagród od wielu lat, choć film Guadagino raczej przepadł w nominacjach. Film Grzesznicy został zarówno wskazany jako dramat oraz jako wydarzenie box office, na podobne wyróżnienie nie mógł jednak liczyć sequel Wicked, którego zabrakło w kategorii Komedia lub Musical.