Miley Cyrus nagrała utwór do Avatara 3. Film science fiction ma swój przebój?

Do premiery trzeciej odsłony serii Jamesa Camerona zostało zaledwie kilka tygodni, a promocja Avatara: Ogień i popiół właśnie weszła w finałową fazę. Studio zaprezentowało piosenkę, która ma towarzyszyć globalnej kampanii filmu.

Dream As One – nowy singiel Miley Cyrus

Tym razem za główny utwór z filmu odpowiada Miley Cyrus. Artystka przygotowała specjalnie na potrzeby produkcji numer zatytułowany Dream As One, który można już odsłuchać online. To pierwszy raz, gdy wokalistka współpracuje z serią Avatar. W poprzednich częściach również nie brakowało głośnych nazwisk. Pierwszy film promowało I See You w wykonaniu Leony Lewis, natomiast do Istoty wody swoje Nothing Is Lost (You Give Me Strength) nagrał The Weeknd.