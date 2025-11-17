Zaloguj się lub Zarejestruj

Miley Cyrus nagrała utwór do Avatara 3. Film science fiction ma swój przebój?

Jakub Piwoński
2025/11/17 08:30
0
0

Artystka przygotowała numer zatytułowany Dream As One.

Do premiery trzeciej odsłony serii Jamesa Camerona zostało zaledwie kilka tygodni, a promocja Avatara: Ogień i popiół właśnie weszła w finałową fazę. Studio zaprezentowało piosenkę, która ma towarzyszyć globalnej kampanii filmu.

Avatar 3
Avatar 3

Dream As One – nowy singiel Miley Cyrus

Tym razem za główny utwór z filmu odpowiada Miley Cyrus. Artystka przygotowała specjalnie na potrzeby produkcji numer zatytułowany Dream As One, który można już odsłuchać online. To pierwszy raz, gdy wokalistka współpracuje z serią Avatar. W poprzednich częściach również nie brakowało głośnych nazwisk. Pierwszy film promowało I See You w wykonaniu Leony Lewis, natomiast do Istoty wody swoje Nothing Is Lost (You Give Me Strength) nagrał The Weeknd.

GramTV przedstawia:

Avatar: Ogień i popiół to kolejny rozdział megaprojektu Camerona, który od lat dominuje światowe box office’y. W nowej części widzowie ponownie spotkają Jake’a Sully’ego (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) oraz ich rodzinę. Tym razem bohaterowie trafią do regionów Pandory zamieszkałych przez społeczność ognia, co ma zupełnie odmienić wizualny charakter filmu. Szczegóły fabuły pozostają jednak pilnie strzeżone. Niedawno informowaliśmy o długości filmu. Polska premiera została wyznaczona na 19 grudnia. Zachęcamy do zapoznania się z utworem do filmu:

Tagi:

Popkultura
science fiction
Avatar
piosenka
Avatar 3
utwór
Avatar: Ogień i popiół
Miley Cyrus
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112