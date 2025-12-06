Sabaton publikuje teledysk do Crossing The Rubicon. To utwór z albumu Legends

Crossing The Rubicon pochodzi z ich jedenastego albumu studyjnego Legends, który ukazał się 17 października nakładem wytwórni Better Noise Music. 12 września Sabaton wypuścił specjalną wersję singla Crossing The Rubicon przeznaczoną dla rozgłośni radiowych, wzbogaconą o gościnne występy wokalisty Jonny’ego Hawkinsa i gitarzysty Marka Vollelungi z zespołu Nothing More. Utwór zajmuje obecnie 17 miejsce na liście Billboard Mainstream Rock Airplay oraz 18 miejsce na Mediabase Active Rock.

Sabaton prezentuje nowy teledysk

Nowy klip do Crossing The Rubicon, nakręcony w historycznej lokalizacji we Włoszech, miał swoją światową premierę 4 grudnia podczas wyprzedanego koncertu The Legendary Tour 2025 na londyńskiej O2 Arenie. Obejrzało go na żywo ponad 20 tysięcy fanów i wyświetlony został między setem Sabaton, a występem The Legendary Orchestra. Jest to specjalnie utworzona orkiestra symfoniczna z udziałem m.in. skrzypaczki Mia Asano, grającej na liry korbowej Patty Gurdy oraz dyrygentki/wokalistki Noa Gruman, które wzbogacają koncerty zespołu o orkiestracje, chóry i filmową narrację.