Sabaton publikuje teledysk do Crossing The Rubicon. To utwór z albumu Legends

Szwedzka formacja metalowa Sabaton zaprezentowała oficjalny teledysk do utworu Crossing The Rubicon.
Crossing The Rubicon pochodzi z ich jedenastego albumu studyjnego Legends, który ukazał się 17 października nakładem wytwórni Better Noise Music. 12 września Sabaton wypuścił specjalną wersję singla Crossing The Rubicon przeznaczoną dla rozgłośni radiowych, wzbogaconą o gościnne występy wokalisty Jonny’ego Hawkinsa i gitarzysty Marka Vollelungi z zespołu Nothing More. Utwór zajmuje obecnie 17 miejsce na liście Billboard Mainstream Rock Airplay oraz 18 miejsce na Mediabase Active Rock.
Sabaton prezentuje nowy teledysk
Nowy klip do Crossing The Rubicon, nakręcony w historycznej lokalizacji we Włoszech, miał swoją światową premierę 4 grudnia podczas wyprzedanego koncertu The Legendary Tour 2025 na londyńskiej O2 Arenie. Obejrzało go na żywo ponad 20 tysięcy fanów i wyświetlony został między setem Sabaton, a występem The Legendary Orchestra. Jest to specjalnie utworzona orkiestra symfoniczna z udziałem m.in. skrzypaczki Mia Asano, grającej na liry korbowej Patty Gurdy oraz dyrygentki/wokalistki Noa Gruman, które wzbogacają koncerty zespołu o orkiestracje, chóry i filmową narrację.
Basista zespołu Par Sundstrom komentuje:
To jeden z najbardziej przyjemnych teledysków, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy. Wszystko przebiegało gładko dzięki niesamowitej energii aktorów i wyjątkowemu urokowi miejsca. Spędziliśmy dwa dni na planie w Sabbionecie, we Włoszech, w Teatro all’Antica, jednym z najstarszych zachowanych teatrów zadaszonych w Europie. To fascynujące miejsce, pełne historii. Ponieważ teatr działa jako muzeum, mogliśmy kręcić wyłącznie wieczorami, co stanowiło dodatkowe wyzwanie.
Na albumie Legends, Sabaton ponownie łączy rock i historię, sięgając po sylwetki jednych z najbardziej legendarnych bohaterów dziejów, takich jak Joanna d’Arc, Napoleon Bonaparte, Juliusz Cezar czy mistrz miecza Miyamoto Musashi. Krążek ukazał się w szerokiej gamie wydań fizycznych i ekskluzywnych edycji, w tym na CD, 2CD digibook i earbook (z ekskluzywnym Storyteller Edition), 11 unikalnych wersji winylowych, każda z własną grafiką i dedykowaną barwą, dodatkowe ekskluzywne warianty winylowe oraz limitowany box set z kolejną ekskluzywną wersją winylową, earbookiem 2CD oraz kolorową kasetą. Wśród 11 winyli znajdują się edycje Hannibal Edition i Miyamoto Musashi Edition, powiązane z singlami Lightning At The Gates (Hannibal) oraz The Duelist (Musashi).
