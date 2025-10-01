Ostre słowa Mike’a Ybarry o decyzjach Microsoftu. Były prezes Blizzarda uważa, że Xbox jest martwy

Były prezes Blizzarda i wieloletni pracownik Xboxa, Mike Ybarra, ponownie skomentował w mediach społecznościowych decyzje biznesowe Microsoftu dotyczące marki Xbox. Jego słowa wzbudziły spore kontrowersje, a na jeden z krytycznych komentarzy odpowiedział wprost: “twoja konsola jest martwa”.

Mike Ybarra krytykuje politykę Xboxa

Wpis Ybarry pojawił się w odpowiedzi na informację o tym, że Sony ogłosiło PlayStation 5 swoją najbardziej dochodową konsolą w historii, zarówno pod względem sprzedaży, jak i przychodów. Mike Ybarra napisał wtedy, że “rynek konsol to świetny biznes… o ile robi się to dobrze”. Część internautów odebrała jego słowa jako atak na Microsoft i Xboxa. Jeden z komentujących nazwał Ybarrę “zgorzkniałym ex-pracownikiem”, na co ten odpisał krótko: “twoja konsola jest martwa”, najpewniej odnosząc się do Xboxa.

