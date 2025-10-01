Ostre słowa Mike’a Ybarry o decyzjach Microsoftu. Były prezes Blizzarda uważa, że Xbox jest martwy

Były prezes Blizzarda nie przepada za kierunkiem w jakim idzie Xbox...
Były prezes Blizzarda i wieloletni pracownik Xboxa, Mike Ybarra, ponownie skomentował w mediach społecznościowych decyzje biznesowe Microsoftu dotyczące marki Xbox. Jego słowa wzbudziły spore kontrowersje, a na jeden z krytycznych komentarzy odpowiedział wprost: “twoja konsola jest martwa”.
Mike Ybarra krytykuje politykę Xboxa
Wpis Ybarry pojawił się w odpowiedzi na informację o tym, że Sony ogłosiło PlayStation 5 swoją najbardziej dochodową konsolą w historii, zarówno pod względem sprzedaży, jak i przychodów. Mike Ybarra napisał wtedy, że “rynek konsol to świetny biznes… o ile robi się to dobrze”. Część internautów odebrała jego słowa jako atak na Microsoft i Xboxa. Jeden z komentujących nazwał Ybarrę “zgorzkniałym ex-pracownikiem”, na co ten odpisał krótko: “twoja konsola jest martwa”, najpewniej odnosząc się do Xboxa.
Wczytywanie ramki mediów.
Nie jest to pierwszy raz, gdy Ybarra krytykuje decyzje Microsoftu. Już w ubiegłym miesiącu otwarcie skomentował nadchodzące podwyżki cen konsol Xbox Series X/S. Według niego nie mają one związku z amerykańskimi taryfami importowymi, a są jedynie sposobem na zwiększenie zysków:
Podwyżki cen konsol to nie kwestia taryf, tylko zysków. A to, że zyski nie są tam, gdzie powinny, ma o wiele głębsze przyczyny niż wymówka o taryfach.
GramTV przedstawia:
Ybarra dodał także, że taryfy nie wzrosły od czasu ich wprowadzenia, podczas gdy Microsoft sukcesywnie podnosi ceny konsol. Podwyżki, które wchodzą w życie w tym tygodniu (i spokojnie, nie obejmą rynków poza USA), znacząco podnoszą koszt zakupu konsol:
Xbox Series S 512 GB – 399,99 dolarów
Xbox Series S 1 TB – 449,99 dolarów
Xbox Series X Digital – 599,99 dolarów
Xbox Series X z napędem – 649,99 dolarów
Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Special Edition – 799,99 dolarów
Mike Ybarra spędził w Microsofcie prawie 20 lat, pełniąc m.in. funkcję wiceprezesa działu Xbox Gaming. W 2019 roku odszedł z firmy, aby dołączyć do Blizzarda jako wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny, a później prezes.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!