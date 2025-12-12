Hearthstone wraca na wielką scenę. Blizzard zaprasza na transmisję z mistrzostw świata

Blizzard zapowiedział wielkie zakończenie sezonu turniejowego w Hearthstone – Hearthstone World Championship 2025. Po całym roku emocjonujących zagrań i zaciętej rywalizacji, najlepsi gracze zmierzą się o tytuł mistrza świata i pulę nagród wartą 500 000 dolarów. Turniej odbędzie się w dniach 18–21 grudnia, a w rozgrywkach weźmie udział 16 czołowych zawodników z całego świata.

Hearthstone World Championship 2025 – transmisja z wydarzenia

Format rywalizacji oparty jest na systemie Podbój do 3 zwycięstw z czterema taliami i jedną blokadą. Pierwsze dwa dni będą poświęcone meczom początkowym i grom zwycięzców w grupach A–D, trzeci dzień to eliminacje i decydujące starcia, a dzień czwarty wyłoni zwycięzcę w rozgrywkach od ćwierćfinałów po wielki finał. Dzięki czterodniowej transmisji wszystkie mecze będą dostępne dla widzów, więc żaden moment akcji nie umknie fanom.