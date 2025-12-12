Hearthstone wraca na wielką scenę. Blizzard zaprasza na transmisję z mistrzostw świata

Blizzard zapowiedział wielkie zakończenie sezonu turniejowego w Hearthstone – Hearthstone World Championship 2025. Po całym roku emocjonujących zagrań i zaciętej rywalizacji, najlepsi gracze zmierzą się o tytuł mistrza świata i pulę nagród wartą 500 000 dolarów. Turniej odbędzie się w dniach 18–21 grudnia, a w rozgrywkach weźmie udział 16 czołowych zawodników z całego świata.
Hearthstone World Championship 2025 – transmisja z wydarzenia
Format rywalizacji oparty jest na systemie Podbój do 3 zwycięstw z czterema taliami i jedną blokadą. Pierwsze dwa dni będą poświęcone meczom początkowym i grom zwycięzców w grupach A–D, trzeci dzień to eliminacje i decydujące starcia, a dzień czwarty wyłoni zwycięzcę w rozgrywkach od ćwierćfinałów po wielki finał. Dzięki czterodniowej transmisji wszystkie mecze będą dostępne dla widzów, więc żaden moment akcji nie umknie fanom.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!