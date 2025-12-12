Zaloguj się lub Zarejestruj

Hearthstone wraca na wielką scenę. Blizzard zaprasza na transmisję z mistrzostw świata

Jakub Piwoński
2025/12/12 13:00
Gracze będą rywalizować o 500 000 dolarów. Wydarzenie będzie transmitowane.

Blizzard zapowiedział wielkie zakończenie sezonu turniejowego w Hearthstone – Hearthstone World Championship 2025. Po całym roku emocjonujących zagrań i zaciętej rywalizacji, najlepsi gracze zmierzą się o tytuł mistrza świata i pulę nagród wartą 500 000 dolarów. Turniej odbędzie się w dniach 18–21 grudnia, a w rozgrywkach weźmie udział 16 czołowych zawodników z całego świata.

Hearthstone
Hearthstone

Hearthstone World Championship 2025 – transmisja z wydarzenia

Format rywalizacji oparty jest na systemie Podbój do 3 zwycięstw z czterema taliami i jedną blokadą. Pierwsze dwa dni będą poświęcone meczom początkowym i grom zwycięzców w grupach A–D, trzeci dzień to eliminacje i decydujące starcia, a dzień czwarty wyłoni zwycięzcę w rozgrywkach od ćwierćfinałów po wielki finał. Dzięki czterodniowej transmisji wszystkie mecze będą dostępne dla widzów, więc żaden moment akcji nie umknie fanom.

GramTV przedstawia:

Organizatorzy przewidzieli też liczne atrakcje dla widzów. Oglądając transmisję na Twitchu, można zdobyć do 8 pakietów dzięki Twitch Drops – wystarczy oglądać co najmniej 2 godziny dziennie. Dodatkowo, poprzez akcję „Wybierz swojego czempiona”, gracze mogą typować faworyta mistrzostw – im lepsze miejsce zajmie wybrany zawodnik, tym więcej pakietów otrzymacie (maksymalnie 5).

Transmisje komentować będą znani twórcy: Edelweiss, Lorinda, Raven, Sottle oraz goście specjalni. Turniej będzie dostępny na oficjalnych kanałach Blizzard: Twitch i YouTube. Ponadto osoby chcące transmitować mistrzostwa równolegle mogą zgłosić się do specjalnej akcji, dzięki której będą mogły prowadzić własne transmisje.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24244454/przygotuj-sie-do-turnieju-hearthstone-world-championship-2025

Jakub Piwoński

Jakub Piwoński


