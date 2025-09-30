Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation 5 oficjalnie ogłoszone „najbardziej udaną generacją” w historii Sony

Patrycja Pietrowska
2025/09/30 18:30
Sony chwali się sukcesem PS5.

W ubiegłym tygodniu, podczas gdy uwaga branży gier skupiała się na State of Play oraz dużych ogłoszeniach Tokyo Game Show, na światło dzienne wyszły istotne szczegóły dotyczące wyników finansowych konsoli PlayStation 5. W trakcie prezentacji Sony, dyrektor generalny Hideaki Nishino oświadczył, że obecna generacja, czyli PS5, okazała się jak dotąd „najbardziej udaną generacją” w historii firmy.

PlayStation 5
PlayStation 5

PS5 to najbardziej udana generacja PlayStation. Sony zarobiło już 136 miliardów dolarów

Nishino dostarczył konkretnych danych finansowych, które potwierdzają tę tezę. Od 2020 roku, czyli od momentu rozpoczęcia ery PS5, dział Game and Network Services wygenerował imponujące przychody w wysokości 136 miliardów dolarów.

Warto porównać tę kwotę z wynikami poprzedniej generacji. Era PS4, która trwała przez dłuższy czas, bo od 2013 do 2019 roku, osiągnęła łączne przychody na poziomie 107 miliardów dolarów.

Prezentowane dane uwzględniają istotne czynniki, takie jak obowiązujący w danym okresie kurs wymiany dolara amerykańskiego na japońskiego jena. Sukces PS5 mierzony jest również w dostawach. Stan na 30 czerwca wskazuje, że Sony osiągnęło znaczący kamień milowy, dostarczając na rynek aż 80,5 miliona egzemplarzy konsoli.

Źródło:https://gamingbolt.com/ps5-is-most-successful-generation-to-date-for-sony-says-ceo

