PlayStation 5 oficjalnie ogłoszone „najbardziej udaną generacją” w historii Sony

W ubiegłym tygodniu, podczas gdy uwaga branży gier skupiała się na State of Play oraz dużych ogłoszeniach Tokyo Game Show, na światło dzienne wyszły istotne szczegóły dotyczące wyników finansowych konsoli PlayStation 5. W trakcie prezentacji Sony, dyrektor generalny Hideaki Nishino oświadczył, że obecna generacja, czyli PS5, okazała się jak dotąd „najbardziej udaną generacją” w historii firmy.

PS5 to najbardziej udana generacja PlayStation. Sony zarobiło już 136 miliardów dolarów

Nishino dostarczył konkretnych danych finansowych, które potwierdzają tę tezę. Od 2020 roku, czyli od momentu rozpoczęcia ery PS5, dział Game and Network Services wygenerował imponujące przychody w wysokości 136 miliardów dolarów.