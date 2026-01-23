Zaloguj się lub Zarejestruj

Oscary 2026: największe zaskoczenia i bolesne pominięcia w nominacjach

Jakub Piwoński
2026/01/23 12:50
0
0

Kogo najbardziej zabolało, że nie dostał nominacji do Oscara?

Wczoraj Akademia ogłosiła nominacje do 98. Oscarów, a lista – jak co roku – przyniosła sporo niespodzianek. Największym przegranym okazało się Wicked: Na dobre. Mimo silnej kampanii bez nominacji pozostały Ariana Grande i Cynthia Erivo, a także nowe piosenki Stephena Schwartza – co jeszcze kilka tygodni temu wydawało się nie do pomyślenia. Ale to nie jedyne pominięcie w nominacjach.

Hamnet
Hamnet

O filmach Wicked: Na dobre i Jay Kelly Akademia jakby zapomniała

Zaskoczeniem jest też brak nominacji aktorskiej dla Paula Mescala za Hamnet, zwłaszcza że Jessie Buckley została doceniona. Zamiast Mescala w kategorii aktorskiej znalazło się miejsce dla Ethan Hawke’a, który nie był wcześniej typowany do tej nagrody. Podobnie Akademia pominęła Jennifer Lawrence za intensywną rolę w Zgiń kochanie, a także Amandę Seyfried i film Testament Ann Lee. Bez nominacji do najlepszego reżysera znalazł się również Guillermo del Toro, mimo że jego Frankenstein zebrał aż dziewięć nominacji, w tym do najlepszego filmu.

GramTV przedstawia:

Wśród braków znalazły się też: Superman w efektach specjalnych oraz głośny No Other Choice Park Chan-wooka, który był typowany do nagrody za film międzynarodowy. Horror Grzesznicy, zdobył aż szesnaście nominacji, ale Zniknięcia tylko jedną, a film typowano do nominacji za scenariusz. Całkowicie zignorowany został za to netflixowy Jay Kelly Noaha Baumbacha. Akademia nie dostrzegła też potencjału w piosence Miley Cyrus do Avatar: Ogień i popiół.

Nie zabrakło jednak miłych niespodzianek. Delroy Lindo niespodziewanie zdobył nominację drugoplanową za Grzesznicy, Kate Hudson znalazła się w aktorskiej stawce za Song Sung Blue, a Elle Fanning została doceniona za Wartość sentymentalną. Tajny agent, To był zwykły przypadek – zdobywca Złotej Palmy w Cannes – oraz Sirât otrzymały nominacje nie tylko w kategorii filmu międzynarodowego. Dużym echem odbiła się także nominacja dla F1 do najlepszego filmu oraz wyróżnienie dla horroru Brzydka siostra w kategorii charakteryzacji. Jak widać, nawet przy dużej przewidywalności, Oscarowa ruletka wciąż potrafi zaskakiwać. Rozdanie Oscarów przypada 15 marca.

Źródło:https://variety.com/2026/awards/news/oscar-nominations-snubs-surprises-ariana-grande-paul-mescal-1236637456/

Tagi:

Popkultura
Hollywood
F1
aktorzy
Oscary
Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej
Paul Mescal
aktorki
Oscary 2026
Hamnet
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112