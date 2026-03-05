Drugi sezon Rycerza siedmiu królestw pod tym względem przewyższy pierwszy sezon

Obsada się powiększa i to o znaczące nazwiska.

Świat Westeros znowu przyciąga uwagę widzów. Po sukcesie pierwszego sezonu kameralnego spin-offu Gry o tron, Rycerz siedmiu królestw, fani mogą zacierać ręce, bo produkcja wróci w drugim sezonie. Ujawniono już pierwsze szczegóły dotyczące obsady. Serial dostanie nowe postacie, które wprowadzą dodatkowe napięcie do uniwersum George’a R.R. Martina. Rycerz siedmiu królestw. Nowe postacie = nowi aktorzy Variety ujawniło właśnie, kto zasili obsadę drugiego sezonu Rycerza siedmiu królestw. Do serii dołączą Lucy Boynton, znana m.in. z Bohemian Rhapsody, Babou Ceesay z serialu Obcy: Ziemia oraz Peter Mullan, którego pamiętamy z Trainspotting, Ozark i Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy. Każdy z nich wcieli się w postać istotną dla fabuły Westeros – Boynton jako lady Rohanne, Ceesay w roli ser Bennisa, a Mullan jako ser Eustace Osgrey.

Pierwszy sezon Rycerza siedmiu królestw spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno widzów, jak i krytyków. Serial był chętnie oglądany, a komentarze podkreślały, że niewielka, kameralna formuła pozwala lepiej zagłębić się w szczegóły świata Westeros, jednocześnie zachowując napięcie i dramaturgię typową dla uniwersum George’a R.R. Martina. To dzięki temu sukcesowi HBO zdecydowało się kontynuować opowieść z nowymi bohaterami i wątkami.

Akcja serialu dzieje się około sto lat przed wydarzeniami znanymi z Gry o tron i skupia się na losach młodego rycerza Ser Duncana Wysokiego (Peter Claffey) oraz jego giermka, Jaja (Dexter Sol Ansell). Rycerz siedmiu królestw pokazuje Westeros z nieco innej perspektywy i przypomina, że prawdziwe cnoty rycerskie często kryją się w zwykłych, niepozornych ludziach, a nie tylko w rodach szlacheckich. Dzięki nowym postaciom i wprowadzanym wątkom drugi sezon ma szansę poszerzyć to uniwersum, nadając historii świeżego tempa i dodatkowej głębi. Za produkcję odpowiadają George R.R. Martin, autor literackiego pierwowzoru, oraz showrunner Ira Parker. Widzowie mogą spodziewać się, że drugi sezon Rycerza siedmiu królestw, z nowymi aktorami i rozbudowanymi wątkami, utrzyma wysoki poziom opowieści i emocji, które przyciągnęły publiczność w pierwszym sezonie.

