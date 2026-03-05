Zaloguj się lub Zarejestruj

Drugi sezon Rycerza siedmiu królestw pod tym względem przewyższy pierwszy sezon

Jakub Piwoński
2026/03/05 12:30
Obsada się powiększa i to o znaczące nazwiska.

Świat Westeros znowu przyciąga uwagę widzów. Po sukcesie pierwszego sezonu kameralnego spin-offu Gry o tron, Rycerz siedmiu królestw, fani mogą zacierać ręce, bo produkcja wróci w drugim sezonie. Ujawniono już pierwsze szczegóły dotyczące obsady. Serial dostanie nowe postacie, które wprowadzą dodatkowe napięcie do uniwersum George’a R.R. Martina.

Rycerz siedmiu królestw

Rycerz siedmiu królestw. Nowe postacie = nowi aktorzy

Variety ujawniło właśnie, kto zasili obsadę drugiego sezonu Rycerza siedmiu królestw. Do serii dołączą Lucy Boynton, znana m.in. z Bohemian Rhapsody, Babou Ceesay z serialu Obcy: Ziemia oraz Peter Mullan, którego pamiętamy z Trainspotting, Ozark i Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy. Każdy z nich wcieli się w postać istotną dla fabuły Westeros – Boynton jako lady Rohanne, Ceesay w roli ser Bennisa, a Mullan jako ser Eustace Osgrey.

Pierwszy sezon Rycerza siedmiu królestw spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno widzów, jak i krytyków. Serial był chętnie oglądany, a komentarze podkreślały, że niewielka, kameralna formuła pozwala lepiej zagłębić się w szczegóły świata Westeros, jednocześnie zachowując napięcie i dramaturgię typową dla uniwersum George’a R.R. Martina. To dzięki temu sukcesowi HBO zdecydowało się kontynuować opowieść z nowymi bohaterami i wątkami.

Akcja serialu dzieje się około sto lat przed wydarzeniami znanymi z Gry o tron i skupia się na losach młodego rycerza Ser Duncana Wysokiego (Peter Claffey) oraz jego giermka, Jaja (Dexter Sol Ansell). Rycerz siedmiu królestw pokazuje Westeros z nieco innej perspektywy i przypomina, że prawdziwe cnoty rycerskie często kryją się w zwykłych, niepozornych ludziach, a nie tylko w rodach szlacheckich. Dzięki nowym postaciom i wprowadzanym wątkom drugi sezon ma szansę poszerzyć to uniwersum, nadając historii świeżego tempa i dodatkowej głębi.

Za produkcję odpowiadają George R.R. Martin, autor literackiego pierwowzoru, oraz showrunner Ira Parker. Widzowie mogą spodziewać się, że drugi sezon Rycerza siedmiu królestw, z nowymi aktorami i rozbudowanymi wątkami, utrzyma wysoki poziom opowieści i emocji, które przyciągnęły publiczność w pierwszym sezonie.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/knight-of-the-seven-kingdoms-season-2-cast-1236679237/

Popkultura
fantasy
aktorzy
HBO
HBO Max
George R.R. Martin
Knight of the Seven Kingdoms
postacie z filmów
Rycerz Siedmiu Królestw
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 13:31

Nie schrzańcie tego.

Tak na marginesie ser Bennis, którego zagra Ceesay, to postać która... nie lubi "wody" i nie dba o higienę osobistą, co na pewno nie umknie w memach (gość ma nawet alias "Brownstench"... resztę dopiszcie sobie sami). Nie wiem czy twórcy zdają sobie sprawę co się będzie działo przez ten casting...




