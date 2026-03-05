Straszny film 6 ma ambitne plany. Będzie „kasować” wszystko po kolei

Twórcy mają najwyraźniej dość tego, że nasza kultura i język zawędrowały w rejony, w którym nie ma miejsca na śmiech. Film ma być czymś w rodzaju manifestu.

Czy polityczna poprawność zabiła śmiech w kinach? Marlon Wayans, jeden z twórców serii Straszny film, przekonuje, że tak – i zapowiada, że jego najnowszy film ma być odpowiedzią na ten problem. Zaplanowany na czerwiec Straszny film 6 nie tylko wróci do korzeni serii, ale ma też stać się manifestem przeciwko kulturze unieważniania. Ambitne plany? Straszny film 6 odniesie się do “cancel culture” W rozmowie z Entertainment Weekly aktor i współtwórca kultowej parodii nie owijał w bawełnę. Wayans, jasno określił kierunek, w którym zmierza nowa odsłona cyklu:

To, co próbujemy zrobić, to przywrócić śmiech. Chodzi o to, by przywrócić komedię taką, jaka była kiedyś. Myślę, że jedynym sposobem, by to osiągnąć, jest skasowanie kultury unieważniania. To nie pierwszy raz, gdy twórca otwarcie krytykuje współczesne standardy w branży. Już w 2022 roku mówił: To smutne, że społeczeństwo doszło do miejsca, w którym nie możemy już się śmiać. Nie zamierzam słuchać tego pokolenia. Nie zamierzam słuchać tych ludzi, tych wystraszonych ludzi, tych wystraszonych decydentów. Robicie, co chcecie? Świetnie. Ja i tak będę opowiadał swoje żarty tak, jak zawsze.

Zwiastun Strasznego filmu 6 zdaje się potwierdzać te deklaracje – pojawiają się żarty z zaimków, aluzje do bezpiecznej przestrzeni czy prowokacyjne teksty o Republikanach. Wayans najwyraźniej chce wrócić do bezkompromisowego stylu, z którego seria słynęła na początku lat 2000. To ryzykowna strategia, zwłaszcza że komedie kinowe od lat nie notują wielkich wyników. Ostatnim umiarkowanym sukcesem było Bez urazy z 2023 roku, a wcześniej Wieczór gier z 2018. W ubiegłym roku wielkie nadzieje wiązano z Nagą bronią. Film, choć zebrał dobre recenzje, nie zdołał jednak osiągnąć zadowalającego wyniku finansowego. Straszny film 6 nie będzie mieć łatwo, ale paradoksalnie, może okazać się dla Paramount strzałem w dziesiątkę – nawet jeśli nie będzie arcydziełem (a nie będzie, bo nie był nim żaden film z serii), ma szansę przyciągnąć widzów spragnionych bezczelnego humoru.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









