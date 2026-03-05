Zaloguj się lub Zarejestruj

Straszny film 6 ma ambitne plany. Będzie „kasować” wszystko po kolei

Jakub Piwoński
2026/03/05 07:30
2
0

Twórcy mają najwyraźniej dość tego, że nasza kultura i język zawędrowały w rejony, w którym nie ma miejsca na śmiech. Film ma być czymś w rodzaju manifestu.

Czy polityczna poprawność zabiła śmiech w kinach? Marlon Wayans, jeden z twórców serii Straszny film, przekonuje, że tak – i zapowiada, że jego najnowszy film ma być odpowiedzią na ten problem. Zaplanowany na czerwiec Straszny film 6 nie tylko wróci do korzeni serii, ale ma też stać się manifestem przeciwko kulturze unieważniania. Ambitne plany?

Straszny film 6 odniesie się do “cancel culture”

W rozmowie z Entertainment Weekly aktor i współtwórca kultowej parodii nie owijał w bawełnę. Wayans, jasno określił kierunek, w którym zmierza nowa odsłona cyklu:

To, co próbujemy zrobić, to przywrócić śmiech. Chodzi o to, by przywrócić komedię taką, jaka była kiedyś. Myślę, że jedynym sposobem, by to osiągnąć, jest skasowanie kultury unieważniania.

To nie pierwszy raz, gdy twórca otwarcie krytykuje współczesne standardy w branży. Już w 2022 roku mówił:

To smutne, że społeczeństwo doszło do miejsca, w którym nie możemy już się śmiać. Nie zamierzam słuchać tego pokolenia. Nie zamierzam słuchać tych ludzi, tych wystraszonych ludzi, tych wystraszonych decydentów. Robicie, co chcecie? Świetnie. Ja i tak będę opowiadał swoje żarty tak, jak zawsze.

Zwiastun Strasznego filmu 6 zdaje się potwierdzać te deklaracje – pojawiają się żarty z zaimków, aluzje do bezpiecznej przestrzeni czy prowokacyjne teksty o Republikanach. Wayans najwyraźniej chce wrócić do bezkompromisowego stylu, z którego seria słynęła na początku lat 2000.

To ryzykowna strategia, zwłaszcza że komedie kinowe od lat nie notują wielkich wyników. Ostatnim umiarkowanym sukcesem było Bez urazy z 2023 roku, a wcześniej Wieczór gier z 2018. W ubiegłym roku wielkie nadzieje wiązano z Nagą bronią. Film, choć zebrał dobre recenzje, nie zdołał jednak osiągnąć zadowalającego wyniku finansowego. Straszny film 6 nie będzie mieć łatwo, ale paradoksalnie, może okazać się dla Paramount strzałem w dziesiątkę – nawet jeśli nie będzie arcydziełem (a nie będzie, bo nie był nim żaden film z serii), ma szansę przyciągnąć widzów spragnionych bezczelnego humoru.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/3/4/tzpqr09f3gdhgkcndrmlgi5a54uqhk

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
2
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 08:52

Podobno zainteresowanie przedpremierowe (zapytania o bilety) jest tak duże że przyśpieszono premierę o tydzień.

Oczywiście to wszystko mogą być po prostu chwyty marketingowe - i to pewna ironia losu że efektem tej "rewolucji obyczajowej" w Hollywood jest po prostu kolejny sposób na promowanie filmów - "my robimy coś inaczej niż oni".

Ale liczby już pokazują że widzowie chcą po prostu konkretnych filmów - mniej wpółczesnej polityki/moralizatorstwa (w sferze rozrykowej), więcej bezkompromisowych komedii, więcej eskapizmu. I to nie jest jakaś "magiczna formuła", ale na pewno zwróci uwagę widzów - bo w ostatnich latach pewne schematy tworzenia filmów wyraźnie się nie sprawdzają. 

A w tv przykład np. popularności "Knight of the Seven Kingdoms" pokazuje pewne uniwersalne prawdy - prosta historia, bezpośrednia i wierna adaptacja (z minimalnymi zmianami względem oryginału), i to naawet ze skromniejszym budżetem w modelu 1 odcinek/tydzień wciąż może być wielkim skucesem. I tak samo Straszny Film 6 może być sukcesem bo zachowa sprawdzone schematy - to nie będzie drogi film, ale jeśli kupi widzów swoją znaną "bezkompromisowością" i uznanym schematem to może zarobić krocie.

GThoro
Gramowicz
Dzisiaj 07:58

NIe notują wyników, bo trudno jest zrobić komedię kiedy nie można się z niczego nabijać bo zaraz ktoś się znajdzie urażony.




