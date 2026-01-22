Oscary 2026: ogłoszono nominacje. Grzesznicy absolutnym liderem i rekordzistą wyścigu

Ale Warner Bros. ma też inne powody do zadowolenia. Spore szanse na statuetkę ma też Jedna bitwa po drugiej.

Dziś w Los Angeles ogłoszono pełną listę nominacji do Oscarów 2026. Nominowane filmy zaprezentowali aktorka Danielle Brooks oraz Lewis Pullman, inaugurując tym samym oficjalnie oscarowy wyścig przed 98. ceremonią wręczenia nagród, która odbędzie się 15 marca. Galę po raz kolejny poprowadzi Conan O’Brien. Oscary 2026: Grzesznicy i Jedna bitwa po drugiej liderami nominacji Absolutnym liderem tegorocznych nominacji okazali się Grzesznicy, którzy zdobyli aż 16 wyróżnień. To jest rekord. Film znalazł się niemal we wszystkich kluczowych kategoriach – od najlepszego filmu, reżyserii i ról aktorskich, przez scenariusz oryginalny i casting, aż po pełne zaplecze techniczne, w tym zdjęcia, montaż, dźwięk, muzykę, piosenkę i efekty wizualne. Tuż za Grzesznikami znalazło się inne głośne widowisko Warner Bros. - Jedna bitwa po drugiej z 13. nominacji. W stawce jest także netflixowy Frankensteina, Wielki Marty i Wartość sentymentalna, które mają po 9 nominacji. Za nimi plasuje się Hamnet z 8 nominacji.

Warto zwrócić uwagę na kilka ciekawostek. Występ w Wartości sentymentalnej to pierwsza w karierze nominacja oscarowa dla Stellana Skarsgårda – wielkiego aktora, który z powodzeniem gra w wysokobudżetowych widowiskach, jak i kameralnych filmach. Akademia wyraźnie doceniła również kino międzynarodowe. Tajny agent, To był zwykły przypadek – zdobywca Złotej Palmy w Cannes – oraz Sirât otrzymały nominacje nie tylko w kategorii filmu międzynarodowego, ale także w innych działach. Zabrakło natomiast polskiego akcentu – Franz Kafka nie znalazł się wśród nominowanych. Na pocieszenie, Małgorzata Turzańska ma szansę na Oscara w kategorii Najlepsze kostiumy za film Hamnet. Wśród niespodzianek znalazła się nominacja F1: Film do Oscara za najlepszy film (spekulowano, czy widowisko będzie w stanie trafić do tej kategorii i jednak się udało) oraz wyróżnienie dla Ethana Hawke’a za Blue Moon (dotychczas aktor nie pojawiał się w typowaniach). Pełną listę nominacji publikujemy poniżej. Najlepszy film

Bugonia

F1: Film

Frankenstein

Hamnet

Wielki Marty

Jedna bitwa po drugiej

Tajny agent

Wartość sentymentalna

Grzesznicy

Sny o pociągach Aktor pierwszoplanowy

Timothée Chalamet – Wielki Marty

Leonardo DiCaprio – Jedna bitwa po drugiej

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Grzesznicy

Wagner Moura – Tajny agent Aktorka pierwszoplanowa

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – Kopnęłabym cię, gdybym mogła

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Wartość sentymentalna

Emma Stone – Bugonia Reżyseria

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Wielki Marty

Paul Thomas Anderson – Jedna bitwa po drugiej

Joachim Trier – Wartość sentymentalna

Ryan Coogler – Grzesznicy Aktorka drugoplanowa

Elle Fanning – Wartość sentymentalna

Inga Ibsdotter Lilleaas – Wartość sentymentalna

Amy Madigan – Zniknięcia

Wunmi Mosaku – Grzesznicy

Teyana Taylor – Jedna bitwa po drugiej Aktor drugoplanowy

Benicio Del Toro – Jedna bitwa po drugiej

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Grzesznicy

Sean Penn – Jedna bitwa po drugiej

Stellan Skarsgård – Wartość sentymentalna Scenariusz oryginalny

Blue Moon

To był zwykły przypadek

Wielki Marty

Wartość sentymentalna

Grzesznicy Scenariusz adaptowany

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Jedna bitwa po drugiej

Sny o pociągach Animowany film krótkometrażowy

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters Casting

Hamnet

Wielki Marty

Jedna bitwa po drugiej

Tajny agent

Grzesznicy

GramTV przedstawia:

Zdjęcia

Frankenstein

Wielki Marty

Jedna bitwa po drugiej

Grzesznicy

Sny o pociągach Dokument pełnometrażowy

Prawo Alabamy

Come See Me in the Good Light

Cięcie skał

Pan Nikt kontra Putin

Idealna sąsiadka Dokument krótkometrażowy

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness Film międzynarodowy

Tajny agent

To był zwykły przypadek

Wartość sentymentalna

Sirât

Głos Hind Rajab Pełnometrażowa animacja

Arco

Elio

K-popowe łowczynie demonów

Mała Amelia

Zwierzogród 2 Fabularny film krótkometrażowy

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva Charakteryzacja i fryzury

Frankenstein

Kokuho

Grzesznicy

Smashing Machine

Brzydka siostra Kostiumy

Avatar: Ogień i popiół

Frankenstein

Hamnet

Wielki Marty

Grzesznicy Scenografia

Frankenstein

Hamnet

Wielki Marty

Jedna bitwa po drugiej

Grzesznicy Muzyka oryginalna

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Jedna bitwa po drugiej

Grzesznicy Piosenka

Dear Me – Diane Warren: Relentless

Golden – K-popowe łowczynie demonów

I Lied To You – Grzesznicy

Sweet Dreams Of Joy – Viva Verdi!

Train Dreams – Sny o pociągach Montaż

F1: Film

Wielki Marty

Jedna bitwa po drugiej

Wartość sentymentalna

Grzesznicy Dźwięk

F1: Film

Frankenstein

Jedna bitwa po drugiej

Grzesznicy

Sirât Efekty wizualne

Avatar: Ogień i popiół

F1: Film

Jurassic World: Odrodzenie

The Lost Bus

Grzesznicy

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









