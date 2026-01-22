Oscary 2026: ogłoszono nominacje. Grzesznicy absolutnym liderem i rekordzistą wyścigu

Ale Warner Bros. ma też inne powody do zadowolenia. Spore szanse na statuetkę ma też Jedna bitwa po drugiej.
Dziś w Los Angeles ogłoszono pełną listę nominacji do Oscarów 2026. Nominowane filmy zaprezentowali aktorka Danielle Brooks oraz Lewis Pullman, inaugurując tym samym oficjalnie oscarowy wyścig przed 98. ceremonią wręczenia nagród, która odbędzie się 15 marca. Galę po raz kolejny poprowadzi Conan O’Brien.
Oscary 2026: Grzesznicy i Jedna bitwa po drugiej liderami nominacji
Absolutnym liderem tegorocznych nominacji okazali się Grzesznicy, którzy zdobyli aż 16 wyróżnień. To jest rekord. Film znalazł się niemal we wszystkich kluczowych kategoriach – od najlepszego filmu, reżyserii i ról aktorskich, przez scenariusz oryginalny i casting, aż po pełne zaplecze techniczne, w tym zdjęcia, montaż, dźwięk, muzykę, piosenkę i efekty wizualne. Tuż za Grzesznikami znalazło się inne głośne widowisko Warner Bros. - Jedna bitwa po drugiej z 13. nominacji. W stawce jest także netflixowy Frankensteina, Wielki Marty i Wartość sentymentalna, które mają po 9 nominacji. Za nimi plasuje się Hamnet z 8 nominacji.
Warto zwrócić uwagę na kilka ciekawostek. Występ w Wartości sentymentalnej to pierwsza w karierze nominacja oscarowa dla Stellana Skarsgårda – wielkiego aktora, który z powodzeniem gra w wysokobudżetowych widowiskach, jak i kameralnych filmach.
Akademia wyraźnie doceniła również kino międzynarodowe. Tajny agent, To był zwykły przypadek – zdobywca Złotej Palmy w Cannes – oraz Sirât otrzymały nominacje nie tylko w kategorii filmu międzynarodowego, ale także w innych działach. Zabrakło natomiast polskiego akcentu – Franz Kafka nie znalazł się wśród nominowanych. Na pocieszenie, Małgorzata Turzańska ma szansę na Oscara w kategorii Najlepsze kostiumy za film Hamnet.
Wśród niespodzianek znalazła się nominacja F1: Film do Oscara za najlepszy film (spekulowano, czy widowisko będzie w stanie trafić do tej kategorii i jednak się udało) oraz wyróżnienie dla Ethana Hawke’a za Blue Moon (dotychczas aktor nie pojawiał się w typowaniach). Pełną listę nominacji publikujemy poniżej.
Najlepszy film
Bugonia
F1: Film
Frankenstein
Hamnet
Wielki Marty
Jedna bitwa po drugiej
Tajny agent
Wartość sentymentalna
Grzesznicy
Sny o pociągach
Aktor pierwszoplanowy
Timothée Chalamet – Wielki Marty
Leonardo DiCaprio – Jedna bitwa po drugiej
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Grzesznicy
Wagner Moura – Tajny agent
Aktorka pierwszoplanowa
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – Kopnęłabym cię, gdybym mogła
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Wartość sentymentalna
Emma Stone – Bugonia
Reżyseria
Chloé Zhao – Hamnet
Josh Safdie – Wielki Marty
Paul Thomas Anderson – Jedna bitwa po drugiej
Joachim Trier – Wartość sentymentalna
Ryan Coogler – Grzesznicy
Aktorka drugoplanowa
Elle Fanning – Wartość sentymentalna
Inga Ibsdotter Lilleaas – Wartość sentymentalna
Amy Madigan – Zniknięcia
Wunmi Mosaku – Grzesznicy
Teyana Taylor – Jedna bitwa po drugiej
Aktor drugoplanowy
Benicio Del Toro – Jedna bitwa po drugiej
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Grzesznicy
Sean Penn – Jedna bitwa po drugiej
Stellan Skarsgård – Wartość sentymentalna
Scenariusz oryginalny
Blue Moon
To był zwykły przypadek
Wielki Marty
Wartość sentymentalna
Grzesznicy
Scenariusz adaptowany
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Jedna bitwa po drugiej
Sny o pociągach
Animowany film krótkometrażowy
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Casting
Hamnet
Wielki Marty
Jedna bitwa po drugiej
Tajny agent
Grzesznicy
Zdjęcia
Frankenstein
Wielki Marty
Jedna bitwa po drugiej
Grzesznicy
Sny o pociągach
Dokument pełnometrażowy
Prawo Alabamy
Come See Me in the Good Light
Cięcie skał
Pan Nikt kontra Putin
Idealna sąsiadka
Dokument krótkometrażowy
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Film międzynarodowy
Tajny agent
To był zwykły przypadek
Wartość sentymentalna
Sirât
Głos Hind Rajab
