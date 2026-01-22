Zaloguj się lub Zarejestruj

Oscary 2026: ogłoszono nominacje. Grzesznicy absolutnym liderem i rekordzistą wyścigu

Jakub Piwoński
2026/01/22 16:50
Ale Warner Bros. ma też inne powody do zadowolenia. Spore szanse na statuetkę ma też Jedna bitwa po drugiej.

Dziś w Los Angeles ogłoszono pełną listę nominacji do Oscarów 2026. Nominowane filmy zaprezentowali aktorka Danielle Brooks oraz Lewis Pullman, inaugurując tym samym oficjalnie oscarowy wyścig przed 98. ceremonią wręczenia nagród, która odbędzie się 15 marca. Galę po raz kolejny poprowadzi Conan O’Brien.

Grzesznicy
Grzesznicy

Oscary 2026: Grzesznicy i Jedna bitwa po drugiej liderami nominacji

Absolutnym liderem tegorocznych nominacji okazali się Grzesznicy, którzy zdobyli aż 16 wyróżnień. To jest rekord. Film znalazł się niemal we wszystkich kluczowych kategoriach – od najlepszego filmu, reżyserii i ról aktorskich, przez scenariusz oryginalny i casting, aż po pełne zaplecze techniczne, w tym zdjęcia, montaż, dźwięk, muzykę, piosenkę i efekty wizualne. Tuż za Grzesznikami znalazło się inne głośne widowisko Warner Bros. - Jedna bitwa po drugiej z 13. nominacji. W stawce jest także netflixowy Frankensteina, Wielki Marty i Wartość sentymentalna, które mają po 9 nominacji. Za nimi plasuje się Hamnet z 8 nominacji.

Warto zwrócić uwagę na kilka ciekawostek. Występ w Wartości sentymentalnej to pierwsza w karierze nominacja oscarowa dla Stellana Skarsgårda – wielkiego aktora, który z powodzeniem gra w wysokobudżetowych widowiskach, jak i kameralnych filmach.

Akademia wyraźnie doceniła również kino międzynarodowe. Tajny agent, To był zwykły przypadek – zdobywca Złotej Palmy w Cannes – oraz Sirât otrzymały nominacje nie tylko w kategorii filmu międzynarodowego, ale także w innych działach. Zabrakło natomiast polskiego akcentu – Franz Kafka nie znalazł się wśród nominowanych. Na pocieszenie, Małgorzata Turzańska ma szansę na Oscara w kategorii Najlepsze kostiumy za film Hamnet.

Wśród niespodzianek znalazła się nominacja F1: Film do Oscara za najlepszy film (spekulowano, czy widowisko będzie w stanie trafić do tej kategorii i jednak się udało) oraz wyróżnienie dla Ethana Hawke’a za Blue Moon (dotychczas aktor nie pojawiał się w typowaniach). Pełną listę nominacji publikujemy poniżej.

Najlepszy film
Bugonia
F1: Film
Frankenstein
Hamnet
Wielki Marty
Jedna bitwa po drugiej
Tajny agent
Wartość sentymentalna
Grzesznicy
Sny o pociągach

Aktor pierwszoplanowy
Timothée Chalamet – Wielki Marty
Leonardo DiCaprio – Jedna bitwa po drugiej
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Grzesznicy
Wagner Moura – Tajny agent

Aktorka pierwszoplanowa
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – Kopnęłabym cię, gdybym mogła
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Wartość sentymentalna
Emma Stone – Bugonia

Reżyseria
Chloé Zhao – Hamnet
Josh Safdie – Wielki Marty
Paul Thomas Anderson – Jedna bitwa po drugiej
Joachim Trier – Wartość sentymentalna
Ryan Coogler – Grzesznicy

Aktorka drugoplanowa
Elle Fanning – Wartość sentymentalna
Inga Ibsdotter Lilleaas – Wartość sentymentalna
Amy Madigan – Zniknięcia
Wunmi Mosaku – Grzesznicy
Teyana Taylor – Jedna bitwa po drugiej

Aktor drugoplanowy
Benicio Del Toro – Jedna bitwa po drugiej
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Grzesznicy
Sean Penn – Jedna bitwa po drugiej
Stellan Skarsgård – Wartość sentymentalna

Scenariusz oryginalny
Blue Moon
To był zwykły przypadek
Wielki Marty
Wartość sentymentalna
Grzesznicy

Scenariusz adaptowany
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Jedna bitwa po drugiej
Sny o pociągach

Animowany film krótkometrażowy
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters

Casting
Hamnet
Wielki Marty
Jedna bitwa po drugiej
Tajny agent
Grzesznicy

Zdjęcia
Frankenstein
Wielki Marty
Jedna bitwa po drugiej
Grzesznicy
Sny o pociągach

Dokument pełnometrażowy
Prawo Alabamy
Come See Me in the Good Light
Cięcie skał
Pan Nikt kontra Putin
Idealna sąsiadka

Dokument krótkometrażowy
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness

Film międzynarodowy
Tajny agent
To był zwykły przypadek
Wartość sentymentalna
Sirât
Głos Hind Rajab

Pełnometrażowa animacja
Arco
Elio
K-popowe łowczynie demonów
Mała Amelia
Zwierzogród 2

Fabularny film krótkometrażowy
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva

Charakteryzacja i fryzury
Frankenstein
Kokuho
Grzesznicy
Smashing Machine
Brzydka siostra

Kostiumy
Avatar: Ogień i popiół
Frankenstein
Hamnet
Wielki Marty
Grzesznicy

Scenografia
Frankenstein
Hamnet
Wielki Marty
Jedna bitwa po drugiej
Grzesznicy

Muzyka oryginalna
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Jedna bitwa po drugiej
Grzesznicy

Piosenka
Dear Me – Diane Warren: Relentless
Golden – K-popowe łowczynie demonów
I Lied To You – Grzesznicy
Sweet Dreams Of Joy – Viva Verdi!
Train Dreams – Sny o pociągach

Montaż
F1: Film
Wielki Marty
Jedna bitwa po drugiej
Wartość sentymentalna
Grzesznicy

Dźwięk
F1: Film
Frankenstein
Jedna bitwa po drugiej
Grzesznicy
Sirât

Efekty wizualne
Avatar: Ogień i popiół
F1: Film
Jurassic World: Odrodzenie
The Lost Bus
Grzesznicy

Tagi:

Popkultura
Hollywood
Frankenstein
Oscary
nominacje do Oscarów
Oscary 2026
Grzesznicy
Jedna bitwa po drugiej
Hamnet
Wielki Marty
Wartość sentymentalna
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




