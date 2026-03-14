Najgorsze filmy roku wybrane. Wojna światów kontra Śnieżka - kto wygrał Złote Maliny?

Tradycji stało się zadość – słynne antynagrody filmowe zostały wręczone tuż przed galą Oscarów.

Poznaliśmy laureatów tegorocznych Złotych Malin – antynagród przyznawanych produkcjom uznawanym za najgorsze w danym roku. Podczas 46. gali najwięcej „wyróżnień” zdobyła nowa wersja Wojny światów, która zdominowała tegoroczne zestawienie. Złote Maliny tradycyjnie ogłaszane są tuż przed ceremonią Oscarów i mają w humorystyczny sposób podsumować największe filmowe wpadki minionego roku. Wojna światów zdominowała Złote Maliny 2026 Film science fiction z Ice Cube w roli głównej zdobył statuetki m.in. za najgorszy film, najgorszego aktora oraz najgorszy scenariusz. Antynagrodę otrzymał także reżyser produkcji, Rich Lee, a sama produkcja została uznana również za najgorszy remake, sequel lub kopię istniejącego pomysłu.

Ice Cube pokonał w swojej kategorii kilku znanych rywali. Wśród nominowanych znaleźli się m.in. The Weeknd za film Hurry Up Tomorrow, Dave Bautista za Na zaginionych ziemiach, Scott Eastwood za Alarum oraz Jared Leto za Tron: Ares. W kategorii najgorszej aktorki zwyciężyła Rebel Wilson za rolę w komedii akcji Ślub w ogniu. Z kolei nagrody dla najgorszego aktora drugoplanowego oraz najgorszego ekranowego duetu trafiły do… siedmiu krasnoludków z aktorskiej wersji Śnieżka. Antynagrodę dla najgorszej aktorki drugoplanowej otrzymała natomiast Scarlet Rose Stallone za występ w filmie Rewolwerowcy. Organizatorzy przyznali także tzw. nagrodę odkupienia. W tym roku trafiła ona do Kate Hudson za rolę w Song Sung Blue. Aktorka w przeszłości była kilkukrotnie nominowana do Złotych Malin, dlatego wyróżnienie ma symboliczny charakter. Najgorszy film Wojna światów Najgorszy aktor Ice Cube – Wojna światów Najgorsza aktorka Rebel Wilson – Ślub w ogniu Najgorsza aktorka drugoplanowa Scarlet Rose Stallone – Rewolwerowcy

Najgorszy aktor drugoplanowy Siedmiu sztucznych krasnoludków – Śnieżka Najgorszy duet ekranowy Siedmiu sztucznych krasnoludków – Śnieżka Najgorszy reżyser Rich Lee – Wojna światów Najgorszy scenariusz Kenny Golde, Marc Hyman – Wojna światów Najgorszy remake, prequel, sequel lub zrzynka Wojna światów Nagroda odkupienia Kate Hudson – Song Sung Blue

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










