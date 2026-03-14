Najgorsze filmy roku wybrane. Wojna światów kontra Śnieżka - kto wygrał Złote Maliny?

Jakub Piwoński
2026/03/14 11:45
Tradycji stało się zadość – słynne antynagrody filmowe zostały wręczone tuż przed galą Oscarów.

Poznaliśmy laureatów tegorocznych Złotych Malin – antynagród przyznawanych produkcjom uznawanym za najgorsze w danym roku. Podczas 46. gali najwięcej „wyróżnień” zdobyła nowa wersja Wojny światów, która zdominowała tegoroczne zestawienie. Złote Maliny tradycyjnie ogłaszane są tuż przed ceremonią Oscarów i mają w humorystyczny sposób podsumować największe filmowe wpadki minionego roku.

Wojna światów zdominowała Złote Maliny 2026

Film science fiction z Ice Cube w roli głównej zdobył statuetki m.in. za najgorszy film, najgorszego aktora oraz najgorszy scenariusz. Antynagrodę otrzymał także reżyser produkcji, Rich Lee, a sama produkcja została uznana również za najgorszy remake, sequel lub kopię istniejącego pomysłu.

Ice Cube pokonał w swojej kategorii kilku znanych rywali. Wśród nominowanych znaleźli się m.in. The Weeknd za film Hurry Up Tomorrow, Dave Bautista za Na zaginionych ziemiach, Scott Eastwood za Alarum oraz Jared Leto za Tron: Ares.

W kategorii najgorszej aktorki zwyciężyła Rebel Wilson za rolę w komedii akcji Ślub w ogniu. Z kolei nagrody dla najgorszego aktora drugoplanowego oraz najgorszego ekranowego duetu trafiły do… siedmiu krasnoludków z aktorskiej wersji Śnieżka. Antynagrodę dla najgorszej aktorki drugoplanowej otrzymała natomiast Scarlet Rose Stallone za występ w filmie Rewolwerowcy.

Organizatorzy przyznali także tzw. nagrodę odkupienia. W tym roku trafiła ona do Kate Hudson za rolę w Song Sung Blue. Aktorka w przeszłości była kilkukrotnie nominowana do Złotych Malin, dlatego wyróżnienie ma symboliczny charakter.

Najgorszy film

Wojna światów

Najgorszy aktor

Ice Cube – Wojna światów

Najgorsza aktorka

Rebel Wilson – Ślub w ogniu

Najgorsza aktorka drugoplanowa

Scarlet Rose Stallone – Rewolwerowcy

Najgorszy aktor drugoplanowy

Siedmiu sztucznych krasnoludków – Śnieżka

Najgorszy duet ekranowy

Siedmiu sztucznych krasnoludków – Śnieżka

Najgorszy reżyser

Rich Lee – Wojna światów

Najgorszy scenariusz

Kenny Golde, Marc Hyman – Wojna światów

Najgorszy remake, prequel, sequel lub zrzynka

Wojna światów

Nagroda odkupienia

Kate Hudson – Song Sung Blue

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/razzie-awards-2026-winners-list-1236684909/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




