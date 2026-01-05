Miley Cyrus napisała aż trzy różne piosenki do filmu Avatar: Fire and Ash

Miley Cyrus ujawniła, że w trakcie pracy nad utworem do filmu Avatar: Fire and Ash stworzyła aż trzy różne piosenki, zanim wraz ze współpracownikami zdecydowała się na ostateczną wersję.
Autorka hitu Flowers współtworzyła utwór Dream as One razem ze swoimi stałymi partnerami kreatywnymi, mianowicie Markiem Ronsonem i Andrew Wyattem. Impulsem do pracy był sam tytuł piosenki, który przekazał im reżyser Avatara, James Cameron. Wokalistka stworzyła aż trzy kompozycje i ku zaskoczeniu ta ostateczna wcale nie była pierwszym wyborem.
Miley Cyrus stworzyła trzy wersje utworu do nowego Avatara
Jak się okazuje, pierwsza wersja utworu, czyli ta, której dzisiaj możemy posłuchać, powstała już pierwszego dnia pracy, ale została odrzucona. Zespół postanowił ją porzucić i stworzyć dwie kolejne kompozycje, zanim ostatecznie wrócił do pierwotnego pomysłu. Miley Cyrus w podcaście The Hollywood Reporter – Awards Chatter, wyjaśniła:
Tak naprawdę napisaliśmy piosenkę, którą dziś znacie jako Dream as One i ją wyrzuciliśmy. Pozbyliśmy się jej i napisaliśmy kolejną, ale ta też nie do końca pasowała. Wyszliśmy, wróciliśmy, przesłuchaliśmy tę pierwszą, tę, która jest teraz opublikowana i stwierdziliśmy: “To jest to”. A potem… znów ją wyrzuciliśmy.
Artystka zdradziła, że następnie powstał trzeci utwór. W pewnym momencie Mark Ronson wyjechał z miasta, a Cyrus zadzwoniła do niego z pytaniem, czy na pewno powinni porzucić pierwotną wersję:
Powiedział: “Nie wiem, zróbmy sobie przerwę”. Kiedy wrócił, mieliśmy już kolejną piosenkę. Posłuchaliśmy jej, a ja zaproponowałam: “Posłuchajmy Dream as One jeszcze raz”. I wtedy wszyscy stwierdzili: “Zapomnijmy o tamtych, to jest Dream as One”. I wróciliśmy do punktu wyjścia.
Cyrus przyznała, że choć wcześniej wielokrotnie poprawiała melodie, teksty czy brzmienie swoich utworów, nigdy wcześniej nie zdarzyło jej się napisać trzech zupełnie różnych piosenek na potrzeby jednego projektu.
James nigdy nawet nie słyszał tych dwóch pozostałych. Nie były warte słuchania. Ta pierwsza zawsze była Avatarem.
Dream as One, do którego współautorem jest również kompozytor filmu Simon Franglen, pojawia się podczas napisów końcowych Avatar: Fire and Ash. Utwór jest obecnie nominowany do nagrody Złotego Globu 2026 w kategorii Najlepsza Piosenka Oryginalna. Możecie posłuchać utworu poniżej:
