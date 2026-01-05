Miley Cyrus napisała aż trzy różne piosenki do filmu Avatar: Fire and Ash

Miley Cyrus ujawniła, że w trakcie pracy nad utworem do filmu Avatar: Fire and Ash stworzyła aż trzy różne piosenki, zanim wraz ze współpracownikami zdecydowała się na ostateczną wersję.

Autorka hitu Flowers współtworzyła utwór Dream as One razem ze swoimi stałymi partnerami kreatywnymi, mianowicie Markiem Ronsonem i Andrew Wyattem. Impulsem do pracy był sam tytuł piosenki, który przekazał im reżyser Avatara, James Cameron. Wokalistka stworzyła aż trzy kompozycje i ku zaskoczeniu ta ostateczna wcale nie była pierwszym wyborem.

Miley Cyrus stworzyła trzy wersje utworu do nowego Avatara

Jak się okazuje, pierwsza wersja utworu, czyli ta, której dzisiaj możemy posłuchać, powstała już pierwszego dnia pracy, ale została odrzucona. Zespół postanowił ją porzucić i stworzyć dwie kolejne kompozycje, zanim ostatecznie wrócił do pierwotnego pomysłu. Miley Cyrus w podcaście The Hollywood Reporter – Awards Chatter, wyjaśniła: