Nowe DLC do Formula Legends inspirowane sezonem F1 2026. Gra otrzymała nowe bolidy, tory i system zarządzania energią

Oficjalna gra F1 jeszcze nie ma swojej aktualizacji na nowy sezon, za to sytuację nadrabia nieco mniejsza produkcja Formula Legends.

Niezależna gra wyścigowa Formula Legends otrzymała dużą aktualizację wprowadzającą nowe samochody, tory oraz tryby rozgrywki inspirowane różnymi epokami historii Formula 1. Aktualizacja zawiera zarówno darmową zawartość, jak i płatne DLC zatytułowane Late 2020s Season Pack, które wprowadza elementy oparte na nadchodzących regulacjach sezonu 2026. Zachęcam także do sprawdzenia naszej recenzji tej produkcji, choć zaznaczam, że od tego czasu kilka elementów uległo poprawie. Formula Legends z DLC inspirowanym nowym sezonem F1 2026 Najważniejszą częścią darmowej aktualizacji jest nowy samochód Custom Motors, zaprojektowany na wzór bolidów, które pojawią się w mistrzostwach F1 w 2026 roku. Pojazd jest dostępny w trybach Custom oraz Time Attack, a jego malowanie inspirowane jest zespołem Aston Martin Aramco Formula One Team. Wraz z nim do gry trafiły nowe mechaniki rozgrywki. Gracze muszą teraz zarządzać poziomem energii baterii oraz sposobem wykorzystania dodatkowego doładowania. Dostępne są trzy tryby pracy jednostki: Balance – zbalansowane zużycie energii i standardowa wydajność

Performance – większe przyspieszenie i prędkość maksymalna kosztem szybszego rozładowania baterii

Eco – niższa wydajność, ale szybsze odzyskiwanie energii

Dodatkowo pojawił się system Overtake Boost. Jeśli kierowca przekroczy linię mety w odległości mniejszej niż jedna sekunda od samochodu jadącego przed nim, w kolejnym okrążeniu może aktywować dodatkowe doładowanie. Co ciekawe, oznacza to, że niezależna produkcja wprowadza mechaniki inspirowane regulaminem sezonu 2026 wcześniej niż oficjalna seria gier F1 od Codemasters i Electronic Arts. Ich najnowsza gra, F1 25, ma otrzymać rozszerzenie z regulacjami 2026 w późniejszym czasie. Aktualizacja nie skupia się jednak wyłącznie na współczesności. W grze pojawił się również klasyczny bolid inspirowany samochodami z końca lat 50., a także nowe Championship Late ‘50s z dodatkowymi zespołami i kierowcami. Do gry trafiła także nowa wariacja toru Temple of Speed, zawierająca ogromne, pochylone zakręty oraz wyzwania dopasowane do realiów wyścigów z tamtej epoki. Dzięki darmowej aktualizacji produkcja oddaje hołd ponad 70 latom historii wyścigów jednomiejscowych, oferując obecnie aż 19 różnych epok przepisów, 14 lokalizacji i 33 konfiguracje torów.

Równocześnie z darmową aktualizacją pojawił się także płatny dodatek Late 2020s Season Pack, który kosztuje 4,99 euro. Rozszerzenie zawiera: 7 nowych zespołów

14 nowych kierowców z unikalnymi kaskami

16 nowych malowań bolidów (po dwa dla każdego zespołu)

nowy tryb mistrzostw w Story Mode

zaktualizowane zasady sezonu nowej generacji

nowy tor – Azerbejdżan Co ważne, nawet gracze bez dodatku mogą korzystać z bolidu Custom Motors w trybach Custom oraz Time Trial. Twórcy zapowiadają, że to dopiero początek nowych funkcji. W najbliższych miesiącach gra ma otrzymać kolejne aktualizacje, w tym betę trybu multiplayer online, która ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Publiczna premiera trybu sieciowego planowana jest na kwiecień. Dodatkowo 4 czerwca na rynku pojawi się fizyczne wydanie Legacy Edition zawierające wszystkie dodatki DLC. Edycja trafi na konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.