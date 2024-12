Zapowiedziano Onimusha: Way of the Sword. Capcom zapowiedział powrót serii survival horrorów.

Na tegorocznym The Game Awards pojawiła się zapowiedź nowej gry z serii Tulok. Jak się okazuje, nie jest jedyny powrót serii na wydarzeniu - Capcom podzielił się zwiastunem Onimusha: Way of the Sword. Niestety twórcy nie podzielili się zbyt wieloma informacjami o projekcie, lecz poznaliśmy planowaną datę wydania.

Onimusha: Way of the Sword - pierwsze informacje o grze

Na zwiastunie Onimusha: Way of the Sword możemy zobaczyć sporo efektownych ujęć, lecz Capcom nie udostępnił na nagraniu fragmentów rozgrywki. Warto dodać, że jest to nieoczekiwany powrót serii survival horrorów, której ostatnia odsłona ukazała się w 2019, lecz był to jedynie remaster Onimusha: Warlords. Poprzednia pełnoprawna gra została wydana w 2006 i była to Onimusha: Dawn of Dreams.