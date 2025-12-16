Wreckfest 2 nabiera kształtów. Piąta aktualizacja zawiera sporo świeżej zawartości

Piąta aktualizacja zawartości do Wreckfest 2 w ramach Wczesnego Dostępu znacząco rozszerza dostępne tryby rozgrywki. Update, który trafił do graczy 15 grudnia, wprowadził długo wyczekiwane nowości, kolejne elementy progresji oraz porcję świeżej zawartości. Wszystko to sprawia, że produkcja coraz wyraźniej zmierza w stronę pełnoprawnej premiery. Wreckfest 2 z nową aktualizacją Po solidnym starcie we Wczesnym Dostępie na początku roku, Wreckfest 2 z każdą aktualizacją nabiera kształtów. Najnowszy patch jest pod tym względem jednym z najważniejszych, przede wszystkim ze względu na dodanie dwóch nowych trybów gry. Do Wreckfest 2 trafił Challenge Mode, który wprowadza element progresji. Na start dostępnych jest 10 wyzwań obejmujących między innymi pobicie określonego czasu okrążenia, przetrwanie do końca derbowej demolki jako ostatni zawodnik lub zwycięstwo w klasycznym wyścigu. Tryb został zapowiedziany w charakterystycznym dla twórców, nieco ekscentrycznym stylu, określany w zwiastunie jako “CHA-LEN-GEHHS”, ale jego rola jest bardzo konkretna, bowiem ma dać graczom poczucie celu i postępu.

Tryb sieciowy również doczekał się istotnego rozszerzenia. Multiplayer Cup Mode wprowadza system punktowy. Po każdym wydarzeniu gracze otrzymują punkty, które sumują się w trakcie kolejnych rund. Dzięki temu rywalizacja online nabiera bardziej turniejowego charakteru i pozwala wyłonić najlepszego zawodnika w dalszej perspektywie. Aktualizacja dodaje także nowy tor o nazwie Moorfeld. Na pierwszy rzut oka to po prostu błotniste pole, jednak w praktyce świetnie prezentuje graficzne usprawnienia względem pierwszego Wreckfesta. Błoto dynamicznie przenosi się na pojazdy, rozpryskuje się i reaguje na jazdę, co znacząco podnosi realizm i widowiskowość. Moorfeld oferuje dwa warianty: klasyczny układ wyścigowy oraz konfigurację przeznaczoną do derbów.

GramTV przedstawia:

Do Wreckfest 2 trafiły również dwa nowe pojazdy. Jednym z nich jest Phaser, który stylistycznie nawiązuje do piątej generacji Hondy Prelude, natomiast Grandstar przypomina Dodge’a Caravana, klasycznego minivana. Tego typu auta, ze względu na niską cenę i dużą dostępność, są często wykorzystywane w Ameryce Północnej do tzw. banger racingu, co doskonale wpisuje się w destrukcyjny charakter serii. Oprócz nowej zawartości twórcy wprowadzili także szereg poprawek i usprawnień. Rozszerzono możliwości narzędzia CRAP-IT do tworzenia malowań, dopracowano efekty błota, poprawiono Force Feedback kierownic oraz zmieniono model kolizji. Piąta aktualizacja jasno pokazuje, że Wreckfest 2 coraz szybciej zmierza ku kompletnej wersji, a wyjście z wczesnego dostępu może nastąpić szybciej, niż można było się spodziewać.