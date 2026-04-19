Ojciec Dead Space nie ma złudzeń. AI już tu jest i trzeba się go uczyć

Czy sztuczna inteligencja to przyszłość game devu? Zdania w tej kwestii są podzielone, podobnie jak i oceny konsekwencji każdego z rozwiązań.

Czy się to jednak komuś podoba, czy nie, AI jest prawdopodobnie przyszłością. Może więc warto już teraz szkolić się w tym zakresie?

Ojciec Dead Space’a z opinią na temat AI w game devie

Teraz głos w tej sprawie zabrał również Glen Schofield, czyli ojciec serii Dead Space. Ten po nieudanym The Callisto Protocol mówił co prawda, że rozważa odejście z branży, nie przeszkadza mu to jednak w wypowiadaniu się na jej temat. Przyznał on, że jego zdaniem dobrze by było, gdyby pracujący obecnie w branży ludzie w jakim stopniu uczyli się pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jednocześnie nie uważa on, by używanie generatywnej AI miałoby być swoistym “ostatecznym” rozwiązaniem.