Ojciec Dead Space nie ma złudzeń. AI już tu jest i trzeba się go uczyć

Czy sztuczna inteligencja to przyszłość game devu? Zdania w tej kwestii są podzielone, podobnie jak i oceny konsekwencji każdego z rozwiązań.
Czy się to jednak komuś podoba, czy nie, AI jest prawdopodobnie przyszłością. Może więc warto już teraz szkolić się w tym zakresie?
Ojciec Dead Space’a z opinią na temat AI w game devie
Teraz głos w tej sprawie zabrał również Glen Schofield, czyli ojciec serii Dead Space. Ten po nieudanym The Callisto Protocol mówił co prawda, że rozważa odejście z branży, nie przeszkadza mu to jednak w wypowiadaniu się na jej temat. Przyznał on, że jego zdaniem dobrze by było, gdyby pracujący obecnie w branży ludzie w jakim stopniu uczyli się pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jednocześnie nie uważa on, by używanie generatywnej AI miałoby być swoistym “ostatecznym” rozwiązaniem.
Schofield wypowiedział się na ten temat w wywiadzie dla GamesIndustry.biz:
Słyszę ludzi mówiących, że wkrótce dzięki AI będzie można zrobić grę AAA w 20 osób. Chciałbym w to wierzyć, ale kiedy pracuję nad jednym z moich poziomów, ciągle powtarzam: “Przesuń ten piksel. To powinno być niżej. Chcę więcej kabli. Chcę tutaj dwa niebieskie. A to chcę dokładnie w tym miejscu”. Siedzimy tam i bez przerwy ustawiamy kamerę. Robimy to dzień w dzień. Teraz wyobraźcie sobie to samo z kodem, grafiką i całą resztą. Tu chodzi o piekielne przywiązanie do detali.
Chciałbym, aby artyści zauważyli, że to świetny czas na naukę jakiejś formy AI. Za 5 lat ze szkół wyjdą ludzie, którzy znają AI, podczas gdy artyści będą siedzieć z założonymi rękami, mówiąc: “Ja tego nie robię”. To samo mówiono o motion capture i performance capture. Miałem nawet kilka osób, które odeszły z pracy, bo były temu przeciwne – to samo słyszę teraz. Mówią, że to kradnie pracę artystów. Za późno! To już tu jest.
Niemniej Schofield, śladem innych członków game devu, pozostaje na stanowisku, że sztuczna inteligencja nie jest czymś, co zastąpi prawdziwą kreatywność. Według niego narzędzia związane z AI mogą jedynie przyspieszyć liczne procesy, a przy tym wszystkim zwyczajnie obniżyć koszty. Ale nie zastąpi to bycia kreatywnym, co nadal jest domeną człowieka.
Wszystko, co słyszę, to to, że musimy obniżyć koszty produkcji. Musimy wydawać mniej i robić to mniejszą liczbą osób. Jedno słowo, którego w tym wszystkim nie słyszę, to “kreatywność”. Musisz być kreatywny przez 99% czasu – podsumował Schofield.
