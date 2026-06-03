Martin Scorsese też sięga po AI. Legendarny reżyser nie ma oporów

Twórca Taksówkarza i Chłopców z feraj nie zamierza zastępować aktorów tą technologią. Chce jednak wykorzystać AI na etapie przygotowań do filmu.

Informacja o tym, że Martin Scorsese „przyjmuje sztuczną inteligencję z otwartymi ramionami”, wywołała w ostatnich dniach spore poruszenie wśród fanów kina. Nagłówki sugerowały wręcz, że jeden z największych żyjących reżyserów zamierza oprzeć swoją twórczość na AI. Rzeczywistość okazuje się jednak znacznie mniej kontrowersyjna. Martin Scorsese korzysta z AI, ale przy tworzeniu storyboardów Scorsese nie zapowiedział wykorzystania sztucznej inteligencji do generowania filmów, scen czy cyfrowych aktorów. Reżyser wsparł natomiast firmę Black Forest Labs, specjalizującą się w generowaniu obrazów za pomocą AI. Co więcej, przyznał, że korzystał już z jej narzędzi podczas przygotowań do swojego kolejnego filmu zatytułowanego What Happens at Night.

Dla wielu widzów nazwisko Scorsesego nie wymaga przedstawienia. To twórca takich klasyków jak Taksówkarz, Chłopcy z ferajny, Kasyno, Infiltracja, Irlandczyk. Laureat Oscara od dekad uchodzi za jednego z najważniejszych reżyserów w historii kina. Informacja o przychylności twórcy do AI wywołała więc poruszenie. Kluczowe jest jednak to, do czego dokładnie wykorzystano AI. Chodzi o tworzenie storyboardów, czyli wizualnych szkiców poszczególnych scen filmu. To rodzaj komiksu lub serii ilustracji pokazujących ustawienie kamery, ruch postaci, kompozycję kadru oraz przebieg konkretnej sekwencji. Storyboardy powstają jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć i pomagają ekipie zrozumieć wizję reżysera.

GramTV przedstawia:

Dotychczas takie materiały przygotowywali głównie rysownicy i artyści koncepcyjni. Narzędzia AI mogą znacząco przyspieszyć ten proces, pozwalając szybko generować obrazy przedstawiające pomysły twórców. Sam Scorsese tłumaczy to tak: Interesuje mnie punkt, w którym technologia spotyka się z opowiadaniem historii, oraz to, jak takie połączenie może przesuwać granice kreatywności i pozwalać tworzyć głębsze, bogatsze doświadczenia dla widzów. Pamiętajmy, że kino jest młodym medium – ma zaledwie około 125 lat – dlatego musimy być otwarci na to, jak może się rozwijać. Warto jednak zauważyć, że Scorsese nie jest jedynym uznanym filmowcem, który dostrzega potencjał AI. W ostatnich latach o wykorzystaniu podobnych technologii pozytywnie wypowiadali się między innymi James Cameron, Michael Mann, Werner Herzog czy George Miller.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









