Mroczny Assassin's Creed pod ostrzałem. Twórcy przyznają się do użycia AI

Obecnie jednak Patrice Desilets jest już częścią Panache Digital Games. Studia, które musi mierzyć się ze sporymi kontrowersjami.

Twórcy 1666: Amsterdam przyznają się do wykorzystania AI

1666: Amsterdam zobaczyliśmy podczas niedawnego Summer Game Fest. Zaprezentowany wówczas trailer zrobił niemałe wrażenie, a informacja o szybko dostępnym demie zelektryzowała społeczność. Na tym jednak pozytywy się kończą, bo odbiór rzeczonej wersji demonstracyjnej był raczej chłodny. Na domiar wszystkiego gracze zaczęli podejrzewać, iż przynajmniej część rzeczy, które się tam znalazły, została wykonana przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji. A społeczność bardzo używania AI nie lubi. To skłoniło przedstawicieli studia do odniesienia się do sprawy. W ten sposób Panache Digital Games przyznało się do winy, obiecując przy tym poprawę. Jednocześnie obiecano, że ani we wczesnym dostępie, ani w pełnej wersji żadnych tego typu treści nie będzie.