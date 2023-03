Odcinek specjalny serialu The Last of Us z datą premiery na polskim HBO Max

Kilka dni temu HBO pochwaliło się wynikami oglądalności poszczególnych odcinków serialu The Last of Us. Pierwszy sezon wspomnianej produkcji dobiegł bowiem końca, ale polscy widzowie mogą już szykować się na dodatkowy seans. HBO Max Polska potwierdziło dokładną datę premiery specjalnego epizodu ekranizacji hitu od Naughty Dog.

HBO Max Polska ujawniło datę premiery specjalnego odcinka The Last of Us

Zgodnie z informacjami przekazanymi za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter, odcinek specjalny zatytułowany „Na planie serialu The Last of Us” zadebiutuje w Polsce 27 marca o 18:00. Dodatkowy epizod zabierze fanów za kulisy powstawania produkcji. Widzowie będą mieli okazję m.in. zobaczyć, jak twórcy pracowali nad efektami specjalnymi oraz scenami kaskaderskimi. Nie zabraknie też prezentacji procesu charakteryzacji Klikaczy.



Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości, pierwszy sezon serialu The Last of Us dobiegł końca. Już pod koniec stycznia poinformowano jednak, że produkcja otrzyma drugi sezon, który skupi się na ekranizacji wydarzeń z The Last of Us Part II, ale zdaniem twórców fabuła przedstawiona w grze z 2020 roku „to więcej niż jeden sezon”.

