The Last of Us będzie miał więcej niż 2 sezony. Twórcy o planach na serial

Neil Druckmann i Greg Mazin już planują trzeci sezon The Last of Us.

Pierwszy sezon The Last of Us właśnie dobiegł końca. Dzisiaj premierę miał finałowy, ostatni odcinek serialu, który tym razem zaprezentował sceny znane z ostatnich rozdziałów gry. Teraz przed twórcami kilkumiesięczne prace nad przedprodukcją drugiego sezonu serialu, który został ogłoszony jeszcze pod koniec stycznia. W rozmowie z magazynem CQ Neil Druckmann i Craig Mazin zdradzili, że ten może jednak nie być ostatnim.

The Last of Us otrzyma trzeci sezon?

Twórcy serialu The Last of Us mają plany dotyczące adaptacji następnej gry od Naughty Dog. Według ich słów drugi sezon nie obejmie całej historii znanej z The Last of Us: Part II. Druckmann dodał, że fabułą z gry „to więcej niż jeden sezon”. Widzowie mogą się również spodziewać nieco mniej wiernej ekranizacji niż pierwszy sezon.