The Last of Us najpopularniejszym serialem HBO. Dokładnie wyniki oglądalności serialu

Produkcja przebiła nawet Ród smoka.

HBO pochwaliło się najnowszymi wynikami oglądalności The Last of Us, w tym finałowego odcinka pierwszego sezonu serialu. Pomimo oscarowej gali, amerykańska widownia tłumnie wybrała obejrzenie dziewiątego epizodu, który zaliczył kolejny rekord dla serialu. W niedzielny wieczór finał sezonu obejrzało aż 8,2 mln widzów, czyli o 100 tys. więcej osób, niż poprzedni epizod.

The Last of Us rozpoczęło wzrost swojej popularności od 4,7 mln widzów na premierę w Ameryce pierwszego odcinka. Oznacza to, że dziewiąty epizod obejrzało o 75% więcej widzów. To rekordowy wzrost dla serialu HBO.

