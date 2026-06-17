Obsidian szykuje Avowed 2? Przecieki wskazują, że kontynuacja RPG Xboxa ma nowego reżysera i jest we wczesnej fazie

Chris Avellone ujawnia wczesne prace nad grą i wskazuje na zmiany kadrowe w zespole odpowiedzialnym za projekt.

Obsidian Entertainment ma pracować nad Avowed 2, które według nieoficjalnych informacji znajduje się obecnie na wczesnym etapie produkcji. Informację ujawnił Chris Avellone, współzałożyciel studia i znany twórca RPG, który wskazał również na istotne zmiany w zespole odpowiedzialnym za projekt. Avowed 2 w produkcji i zmiana reżysera Według Avellone’a kontynuacja RPG z 2025 roku rzeczywiście powstaje, jednak nie jest jeszcze formalnie zapowiedziana przez Xbox ani Obsidian. Zdradził on również, że projekt ma być prowadzony przez nowego reżysera – Carrie Patel, która odpowiadała za pierwszą część, nie kieruje już sequelem.

Jak wynika z jego wypowiedzi, stery kreatywne przejął George Ziets, znany m.in. z pracy przy Neverwinter Nights 2: Mask of the Betrayer. Avellone ocenia go pozytywnie ze względu na jego doświadczenie w projektach RPG. W tym samym czasie studio ma pracować nad wieloma produkcjami. Oprócz wsparcia dla Grounded 2, w produkcji znajdują się również inne, nieujawnione tytuły, a także kolejne projekty osadzone w znanych markach studia.

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