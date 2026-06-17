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Obsidian szykuje Avowed 2? Przecieki wskazują, że kontynuacja RPG Xboxa ma nowego reżysera i jest we wczesnej fazie

Mikołaj Berlik
2026/06/17 13:40
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Chris Avellone ujawnia wczesne prace nad grą i wskazuje na zmiany kadrowe w zespole odpowiedzialnym za projekt.

Obsidian Entertainment ma pracować nad Avowed 2, które według nieoficjalnych informacji znajduje się obecnie na wczesnym etapie produkcji. Informację ujawnił Chris Avellone, współzałożyciel studia i znany twórca RPG, który wskazał również na istotne zmiany w zespole odpowiedzialnym za projekt.

Avowed
Avowed

Avowed 2 w produkcji i zmiana reżysera

Według Avellone’a kontynuacja RPG z 2025 roku rzeczywiście powstaje, jednak nie jest jeszcze formalnie zapowiedziana przez Xbox ani Obsidian. Zdradził on również, że projekt ma być prowadzony przez nowego reżysera – Carrie Patel, która odpowiadała za pierwszą część, nie kieruje już sequelem.

Jak wynika z jego wypowiedzi, stery kreatywne przejął George Ziets, znany m.in. z pracy przy Neverwinter Nights 2: Mask of the Betrayer. Avellone ocenia go pozytywnie ze względu na jego doświadczenie w projektach RPG. W tym samym czasie studio ma pracować nad wieloma produkcjami. Oprócz wsparcia dla Grounded 2, w produkcji znajdują się również inne, nieujawnione tytuły, a także kolejne projekty osadzone w znanych markach studia.

GramTV przedstawia:

Avellone sugeruje również, że wewnętrzna sytuacja w Xbox Game Studios może być niestabilna, wskazując na możliwe zmiany organizacyjne i niepewność wśród zespołów deweloperskich. Ma to odzwierciedlenie w ostatnich informacjach na temat odejścia szefa Xbox Game Studios oraz rzekomym zagrożeniu studia odpowiedzialnego za South of Midnight.

Warto jeszcze raz zaznaczyć, że na ten moment Avowed 2 nie zostało oficjalnie zapowiedziane, a wszystkie informacje pochodzą z przecieków i wypowiedzi byłych pracowników. Nie wiadomo również, kiedy ewentualna zapowiedź mogłaby nastąpić.

Źródło:https://frvr.com/blog/xboxs-obsidian-is-working-on-avowed-2-with-a-new-director-reveals-co-founder/

Tagi:

News
PC
plotka
Obsidian Entertainment
Obsidian
reżyser
Avowed
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:47

Ciekaw jestem co zrobili z rasistowskim dyrektorem kreatywnym. Matt Hansen bardzo się obsnosił ze swoim rasizmem jak i z tym że jedynka w zasadzie miała wkurzać Elona Muska. Co widać w końcowym produkcie który zwyczajnie nie był dobry.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112