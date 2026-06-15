Trzęsienie ziemi u Zielonych. Szef XBOX Game Studios odchodzi ze stanowiska

Jak podaje The Game Business, w tym tygodniu posadę szefa XBOX Game Studios opuści Craig Duncan . To o tyle zaskakujące, że ten posadę tę objął zaledwie 20 miesięcy temu, zastępując wówczas Alana Hartmana. To Duncan był odpowiedzialny za nadzór m.in. Halo Studios, The Coalition, Playground Games, Obsidian, Ninja Theory, Double Fine czy też InXile. W Microsofcie obecny był on od 2011 roku i większość z tych 15 lat spędził w studiu Rare, którym kierował.

Kiedy 20 miesięcy temu obejmowałem rolę lidera XGS, moim celem była służba naszym studiom, naszym zespołom oraz ludziom, którzy tworzą nasze gry. Wspólnie postawiliśmy sobie za cel dostarczanie gier wysokiej jakości, wzmacnianie tkanki kulturowej w naszych studiach i pomoc w kształtowaniu przyszłości tego biznesu. Z dumą mogę powiedzieć, że zaliczyliśmy wiele bezbłędnych premier, które przełożyły się na sukces komercyjny firmy – stwierdził Duncan.

Z Rare związana była i to od 1999 roku również Louise O’Connor, dotychczasowa Chief of Staff. Teraz okazuje się, że i ona, podobnie jak Duncan, kończy swoją przygodę z XBOXEM. To wszystko po 11 miesiącach pełnienia wspomnianej funkcji. Nie wiadomo jednak, czy opuszczenie stanowisk przez wspomnianą dwójkę to decyzja zainteresowanych, czy też wybór dokonany przez kierownictwo firmy.