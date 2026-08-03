Reżyser Final Fantasy 7 komentuje crossover z Final Fantasy 14. Twórcy chcieli uniknąć jednego problemu

Naoki Hamaguchi, reżyser serii Final Fantasy 7 Remake, zabrał głos na temat nadchodzącego crossovera z Final Fantasy 14. Zespół odpowiedzialny za remake aktywnie uczestniczy w przygotowaniu wydarzenia, jednak od samego początku musiał uważać, aby współpraca nie wpłynęła negatywnie na harmonogram rozwoju popularnego MMORPG.

Final Fantasy 7 Remake

Crossover został oficjalnie zapowiedziany podczas Final Fantasy 14 Fan Festival w Berlinie. W ramach dodatku Evercold do gry trafi rajd Beyond the Lifestream, inspirowany wydarzeniami z trylogii remake'ów Final Fantasy 7. Całość zaoferuje trzy etapy oraz trzy poziomy trudności, w tym nowy wariant mający wypełnić lukę pomiędzy standardowym a wymagającym poziomem Savage. Nad fabułą wydarzenia czuwa również Kazushige Nojima, scenarzysta oryginalnego Final Fantasy 7.