Reżyser Final Fantasy 7 komentuje crossover z Final Fantasy 14. Twórcy chcieli uniknąć jednego problemu

Naoki Hamaguchi, reżyser serii Final Fantasy 7 Remake, zabrał głos na temat nadchodzącego crossovera z Final Fantasy 14. Zespół odpowiedzialny za remake aktywnie uczestniczy w przygotowaniu wydarzenia, jednak od samego początku musiał uważać, aby współpraca nie wpłynęła negatywnie na harmonogram rozwoju popularnego MMORPG.
Final Fantasy 7 Remake
Crossover został oficjalnie zapowiedziany podczas Final Fantasy 14 Fan Festival w Berlinie. W ramach dodatku Evercold do gry trafi rajd Beyond the Lifestream, inspirowany wydarzeniami z trylogii remake'ów Final Fantasy 7. Całość zaoferuje trzy etapy oraz trzy poziomy trudności, w tym nowy wariant mający wypełnić lukę pomiędzy standardowym a wymagającym poziomem Savage. Nad fabułą wydarzenia czuwa również Kazushige Nojima, scenarzysta oryginalnego Final Fantasy 7.
W rozmowie z serwisem GamesRadar+ Hamaguchi zdradził, że deweloperzy obu zespołów ściśle współpracują przy tworzeniu wydarzenia, przygotowując między innymi zasoby i elementy wykorzystywane w rajdzie. Dowiedzieliśmy się też, że największym wyzwaniem było zachowanie równowagi pomiędzy pomysłami obu ekip a wcześniej ustalonym planem rozwoju Final Fantasy 14.
Musimy bardzo uważać, aby nie wpłynęło to na harmonogram wydawania aktualizacji do Final Fantasy 14, ponieważ wtedy postawilibyśmy wóz przed koniem.
GramTV przedstawia:
Reżyser przyznał również, że zespoły deweloperskie zazwyczaj z dużym entuzjazmem podchodzą do podobnych współprac, dlatego nietrudno o nadmiar pomysłów. Kluczowe było więc znalezienie kompromisu, który pozwoli stworzyć atrakcyjne wydarzenie bez zakłócania planów dotyczących rozwoju MMORPG.
Dodatek Final Fantasy 14: Evercold z rajdem Beyond the Lifestream ma zadebiutować w styczniu przyszłego roku. Square Enix nie ujawniło jeszcze dokładnej daty premiery ani kolejnych szczegółów dotyczących zawartości crossovera.
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