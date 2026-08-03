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Reżyser Final Fantasy 7 komentuje crossover z Final Fantasy 14. Twórcy chcieli uniknąć jednego problemu

Mikołaj Berlik
2026/08/03 09:30
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Usłyszeliśmy oficjalną wypowiedź.

Naoki Hamaguchi, reżyser serii Final Fantasy 7 Remake, zabrał głos na temat nadchodzącego crossovera z Final Fantasy 14. Zespół odpowiedzialny za remake aktywnie uczestniczy w przygotowaniu wydarzenia, jednak od samego początku musiał uważać, aby współpraca nie wpłynęła negatywnie na harmonogram rozwoju popularnego MMORPG.

Final Fantasy 7 Remake
Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy 7 Remake

Crossover został oficjalnie zapowiedziany podczas Final Fantasy 14 Fan Festival w Berlinie. W ramach dodatku Evercold do gry trafi rajd Beyond the Lifestream, inspirowany wydarzeniami z trylogii remake'ów Final Fantasy 7. Całość zaoferuje trzy etapy oraz trzy poziomy trudności, w tym nowy wariant mający wypełnić lukę pomiędzy standardowym a wymagającym poziomem Savage. Nad fabułą wydarzenia czuwa również Kazushige Nojima, scenarzysta oryginalnego Final Fantasy 7.

W rozmowie z serwisem GamesRadar+ Hamaguchi zdradził, że deweloperzy obu zespołów ściśle współpracują przy tworzeniu wydarzenia, przygotowując między innymi zasoby i elementy wykorzystywane w rajdzie. Dowiedzieliśmy się też, że największym wyzwaniem było zachowanie równowagi pomiędzy pomysłami obu ekip a wcześniej ustalonym planem rozwoju Final Fantasy 14.

Musimy bardzo uważać, aby nie wpłynęło to na harmonogram wydawania aktualizacji do Final Fantasy 14, ponieważ wtedy postawilibyśmy wóz przed koniem.

GramTV przedstawia:

Reżyser przyznał również, że zespoły deweloperskie zazwyczaj z dużym entuzjazmem podchodzą do podobnych współprac, dlatego nietrudno o nadmiar pomysłów. Kluczowe było więc znalezienie kompromisu, który pozwoli stworzyć atrakcyjne wydarzenie bez zakłócania planów dotyczących rozwoju MMORPG.

Dodatek Final Fantasy 14: Evercold z rajdem Beyond the Lifestream ma zadebiutować w styczniu przyszłego roku. Square Enix nie ujawniło jeszcze dokładnej daty premiery ani kolejnych szczegółów dotyczących zawartości crossovera.

Źródło:https://insider-gaming.com/final-fantasy-7-director-discusses-final-fantasy-14-crossover/

Tagi:

News
PC
Square Enix
Final Fantasy
Final Fantasy XIV
Final Fantasy VII Remake
crossover
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112