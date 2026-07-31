Twórca Yellowstone chwalony przez aktorkę. „Niewielu mężczyzn potrafi tak pisać kobiety”

Zoe Saldaña nie szczędziła pochwał Taylorowi Sheridanowi. Laureatka Oscara uważa, że to właśnie twórca Yellowstone najlepiej radzi sobie z kreowaniem złożonych kobiecych bohaterek.
Już wkrótce na Paramount+ zadebiutuje trzeci sezon Special Ops: Lioness. Aktorka Zoe Saldaña, wcielająca się w główną postać w serialu, postanowiła opowiedzieć o tym, co jej zdaniem wyróżnia serial spośród innych produkcji. Aktorka przekonuje, że sekret tkwi w scenariuszach Taylora Sheridana, który potrafi tworzyć bohaterów wykraczających poza schematy płci i pochodzenia.
Taylor Sheridan tworzy postacie, a nie stereotypy – tak twierdzi Zoe Saldana
W nowych odcinkach Joe McNamara ponownie będzie musiała pogodzić życie rodzinne z pracą dla CIA, gdy kolejne tajne operacje i zdrady sprawią, że konflikt dotknie także jej najbliższych. W serialu powracają również Nicole Kidman i Michael Kelly. Na temat pracy przy serialu wypowiedziała się Zoe Saldaña. W rozmowie z magazynem People laureatka Oscara przyznała, że jej bohaterka, agentka CIA Joe McNamara, równie dobrze mogłaby być mężczyzną.
Wierzę, że Joe mogłaby być mężczyzną. Widzieliśmy już wiele historii o takich bohaterach. Kaitlyn mogłaby być mężczyzną, Westfield kobietą, a Kyle również kobietą. To po prostu niezwykle złożone postacie.
Zdaniem Saldañy właśnie na tym polega talent Sheridana.
GramTV przedstawia:
Kiedy tworzysz postacie, które wykraczają poza kwestie płci czy rasy i liczy się jedynie to, kim jest dany człowiek, dajesz szansę znacznie szerszemu gronu aktorów, by mogli się z nimi zmierzyć. Mam ogromny szacunek do mężczyzn, którzy naprawdę potrafią pisać kobiece postacie, i uważam, że Taylor nie docenia w tej kwestii samego siebie.
Warto dodać, że silne kobiece postacie to także wyróżnik takich serii jak 1923, czy Ranczo Duttonów. Aktorka dodała również, że po trzech sezonach spędzonych z postacią Joe czuje się zaszczycona, iż Sheridan zdecydował się napisać tę rolę właśnie jako kobiecą. Trzeci sezon Lioness zadebiutuje na Paramount+ już 2 sierpnia. W Polsce będzie dostępny na SkyShowtime.
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