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Twórca Yellowstone chwalony przez aktorkę. „Niewielu mężczyzn potrafi tak pisać kobiety”

Jakub Piwoński
2026/07/31 17:30
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Zoe Saldaña nie szczędziła pochwał Taylorowi Sheridanowi. Laureatka Oscara uważa, że to właśnie twórca Yellowstone najlepiej radzi sobie z kreowaniem złożonych kobiecych bohaterek.

Już wkrótce na Paramount+ zadebiutuje trzeci sezon Special Ops: Lioness. Aktorka Zoe Saldaña, wcielająca się w główną postać w serialu, postanowiła opowiedzieć o tym, co jej zdaniem wyróżnia serial spośród innych produkcji. Aktorka przekonuje, że sekret tkwi w scenariuszach Taylora Sheridana, który potrafi tworzyć bohaterów wykraczających poza schematy płci i pochodzenia.

Lioness
Lioness

Taylor Sheridan tworzy postacie, a nie stereotypy – tak twierdzi Zoe Saldana

W nowych odcinkach Joe McNamara ponownie będzie musiała pogodzić życie rodzinne z pracą dla CIA, gdy kolejne tajne operacje i zdrady sprawią, że konflikt dotknie także jej najbliższych. W serialu powracają również Nicole Kidman i Michael Kelly. Na temat pracy przy serialu wypowiedziała się Zoe Saldaña. W rozmowie z magazynem People laureatka Oscara przyznała, że jej bohaterka, agentka CIA Joe McNamara, równie dobrze mogłaby być mężczyzną.

Wierzę, że Joe mogłaby być mężczyzną. Widzieliśmy już wiele historii o takich bohaterach. Kaitlyn mogłaby być mężczyzną, Westfield kobietą, a Kyle również kobietą. To po prostu niezwykle złożone postacie.

Zdaniem Saldañy właśnie na tym polega talent Sheridana.

GramTV przedstawia:

Kiedy tworzysz postacie, które wykraczają poza kwestie płci czy rasy i liczy się jedynie to, kim jest dany człowiek, dajesz szansę znacznie szerszemu gronu aktorów, by mogli się z nimi zmierzyć. Mam ogromny szacunek do mężczyzn, którzy naprawdę potrafią pisać kobiece postacie, i uważam, że Taylor nie docenia w tej kwestii samego siebie.

Warto dodać, że silne kobiece postacie to także wyróżnik takich serii jak 1923, czy Ranczo Duttonów. Aktorka dodała również, że po trzech sezonach spędzonych z postacią Joe czuje się zaszczycona, iż Sheridan zdecydował się napisać tę rolę właśnie jako kobiecą. Trzeci sezon Lioness zadebiutuje na Paramount+ już 2 sierpnia. W Polsce będzie dostępny na SkyShowtime.

Źródło:https://deadline.com/2026/07/zoe-saldana-lioness-taylor-sheridan-knowing-how-write-women-1237013815/

Tagi:

Popkultura
reżyser
Taylor Sheridan
Zoe Saldana
aktorka
Yellowstone
scenarzysta
Lioness
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112