Twórca Yellowstone chwalony przez aktorkę. „Niewielu mężczyzn potrafi tak pisać kobiety”

Zoe Saldaña nie szczędziła pochwał Taylorowi Sheridanowi. Laureatka Oscara uważa, że to właśnie twórca Yellowstone najlepiej radzi sobie z kreowaniem złożonych kobiecych bohaterek.

Już wkrótce na Paramount+ zadebiutuje trzeci sezon Special Ops: Lioness. Aktorka Zoe Saldaña, wcielająca się w główną postać w serialu, postanowiła opowiedzieć o tym, co jej zdaniem wyróżnia serial spośród innych produkcji. Aktorka przekonuje, że sekret tkwi w scenariuszach Taylora Sheridana, który potrafi tworzyć bohaterów wykraczających poza schematy płci i pochodzenia.

Taylor Sheridan tworzy postacie, a nie stereotypy – tak twierdzi Zoe Saldana

W nowych odcinkach Joe McNamara ponownie będzie musiała pogodzić życie rodzinne z pracą dla CIA, gdy kolejne tajne operacje i zdrady sprawią, że konflikt dotknie także jej najbliższych. W serialu powracają również Nicole Kidman i Michael Kelly. Na temat pracy przy serialu wypowiedziała się Zoe Saldaña. W rozmowie z magazynem People laureatka Oscara przyznała, że jej bohaterka, agentka CIA Joe McNamara, równie dobrze mogłaby być mężczyzną.