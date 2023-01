Obsidian miał pracować nad grą Avatar

Obsidian to studia, które latami pracowało na swoją reputację. Oczywiście, ekipa miała lepsze i gorsze momenty, ale w ich portfolio nie brakuje wybitnych tytułów. Feargus Urquhart – dyrektor generalny Obsidian – zdradził, że studio było w trakcie rozmów dotyczących stworzenia gry bazującej na marce Avatar.

Niezrealizowane plany Obsidian

Szef firmy zdradził to w wywiadzie udzielonym redakcji gamepressure.com. Rozmowy na temat tworzenia gry na bazie Avatar 2 miały miejsce wiele lat temu. Feargus przyznał, że nie pamięta kiedy dokładnie mówiąc, iż wydarzenie mogło mieć miejsce 6 albo 8 lat temu. Jak dobrze wiemy, finalnie z projektu nic nie wyszło. Szkoda, gdyż każda gra wydana przez Obsidian jest dla graczy małym świętem.



Przypomnijmy, że obecnie Ubisoft pracuje nad Avatar: Frontiers of Pandora. Studio ogłosiło jednak, że gra nie ukaże się w pierwotnie zakładanym terminie. Gra ma zadebiutować na rynku w przyszłym roku fiskalnym, który kończy się 31 marca 2024 roku.



Obsidian może zaliczyć 2022 rok to tych udanych. We wrześniu w z Early Access wyszło rewelacyjne Grounded, a w listopadzie gracze rozkochali się w niezwykle oryginalnym Pentiment. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi recenzjami. Przypomnijmy, ze trwają również prace nad The Outer Worlds 2.