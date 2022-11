Recenzja Pentiment - kryminał gotykiem spisany

Choć właśnie ostatnimi czasy obrodziło grami, które zafundowały mi powrót do chwil wydawałoby się dawno już minionych - okresu, gdy w erpegowym świecie dominowały gry tekstowe. Zaledwie kilka miesięcy temu zadebiutował doskonały Roadwarden od Aureusa, a teraz duże i poważane studio, jakim jest Obsidian, raczy nas kolejnym kąskiem, w którym słowo pisane odgrywa główną rolę. Ba, w tym przypadku nawet nie tylko pisane, ale wręcz kaligrafowane! Fascynuje was średniowiecze? Imię róży jest na waszej liście ulubionych książek i filmów? Lubicie czytać? No to jesteście w domu.

Detektyw z pędzlem

A dokładniej w opactwie Kiersau w Niemczech. Podczas gry przyjdzie nam wcielić się w Andreasa Malera, XVI wiecznego iluminatora, który podczas pracy nad swoim pierwszym arcydziełem trafia w sam środek niezwykłych wydarzeń. W opactwie ginie człowiek, inny jest podejrzany o dokonanie zabójstwa, a nam się to wszystko jakoś nie skleja. Postanawiamy więc wyjaśnić sprawę, a przynajmniej pomóc w śledztwie. Jednym słowem - mamy tu średniowieczny kryminał pełną gębą.

Siłą rzeczy tkwimy w samym środku intrygi, choć jesteśmy jedynie gościem w klasztornych murach i pobliskiej wsi. Mamy wszakże swoje sympatie i antypatie, a zaangażowanie w śledztwo sprawia, że poznajemy bliżej niemal wszystkich liczących się w okolicy mieszkańców.

I tu od razu jedno wyjaśnienie - Pentiment nie jest grą RPG, to tekstowa przygodówka z elementami gier fabularnych. Większość rozgrywki to po prostu przechodzenie między obszarami i ich dość umowna eksploracja oraz prowadzenie rozlicznych i często długich rozmów. Dla urozmaicenia dodano kilka relatywnie prostych zagadek, które dodają grze smaczku, czy mini-gier, które z kolei jedynie odrywają nas od wciągającej historii.