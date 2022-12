Obsession - Lucrum Games zapowiedziało prace nad polską edycją

W ostatnim tygodniu roku wydawnictwo Lucrum Games uraczyło nas wieloma ciekawymi zapowiedziami. Wiemy, że w 2023 roku możemy spodziewać się polskich edycji gier The Animals of Baker Street, Inkling i Sabika. To jednak nie koniec dobrych wieści.

Po latach Obsession doczeka się polskiego wydania

W 2023 na naszych stołach pojawi się polska edycja niezwykle docenionego Obsession. Gra swoją światową premierę miała w 2018 roku i od tamtej pory doczekała się rzeszy oddanych fanów. Dzieło autorstwa Dana Hallagana to rzadki przykład przystępnej gry euro, w której każda z mechanik została doskonale wkomponowana w oryginalną tematykę.



„Jeżeli lubicie klimaty „Dumy i uprzedzenia” albo „Downton Abbey”, to ta gra jest spełnieniem Waszych marzeń. Jeżeli codzienne troski i ambicje XIX-wiecznego angielskiego ziemiaństwa kompletnie Was nie interesują, to… może to ulec niespodziewanej zmianie” – czytamy w opisie.



Specyfikacja gry: