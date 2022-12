Inkling – sympatyczna gra słowna doczeka się polskiego wydania

Wydawnictwo Lucrum Games w nadchodzących dniach będzie dzielić się swoimi planami na 2023 rok. Dziś dowiedzieliśmy się, że ekipa ma w planach wydanie polskiej edycji gry Inkling. Ta informacja powinna ucieszyć osoby, które lubią gry słowne lub kalambury, bowiem dzieło autorstwa Johna Keywortha jest połączniem takich stylów zabawy.

Inkling to gra przeznaczona dla 3-6 graczy. Rozgrywki są naprawdę szybkie, gdyż ukończenie jednej partii powinno zająć nam około 20 minut. Warto zaznaczyć jednak, że jest to tytuł przeznaczony dla nieco starszych użytkowników. Według sugestii twórców najlepiej przy Inkling będą bawić się osoby, które ukończyły 14 lat.

„Inkling to tyleż proste, co genialne połączenie gry słownej z kalamburami. Układamy słowa… z kart z literami. Sęk w tym, że bardzo ograniczony ich zasób nie pozwala nam po prostu wyłożyć wyrazów, które chcemy przekazać innym graczom. Odwracanie liter, tworzenie nowych poprzez dziwaczne nakładanie kart, skróty, krzyżówki i najprzeróżniejsze inne wymysły. Rozgrywka wyzwoli w Was niespodziewane pokłady kreatywności” – czytamy w opisie zamieszczonym przez wydawcę.