Sabika – zapowiedź polskiej edycji docenionej planszówki

W ostatnim czasie wydawnictwo Lucrum Games wręcz zasypuje nas zapowiedziami. Wiemy, że w 2023 roku możemy spodziewać się polskich edycji gier The Animals of Baker Street i Inkling. Dziś kolejna dawka dobrych wieści.

Sabika to propozycja dla miłośników gier euro

Wydawca poinformował, że pracuje nad polską edycja gry Sabika. To niezwykle ciepło przyjęty tytuł, który swoją światową premierę miał w 2022 roku. Warto dodać, że była to jedna z najchętniej sprawdzanych planszówek podczas tegorocznych targów Essen Spiel.



Sabika to gra typu euro przeznaczona dla 1-4 graczy. W trakcie zabawy wcielamy się w postacie szlachciców, którzy pragną dołożyć swoją cegiełkę do konstrukcji wież, ogrodów i pałaców Alhmabry. Żeby to osiągnąć będziemy musieli zadbać o szlaki handlowe biegnące poprzez Europę i Maghreb, co zapewni nam to niezbędne dochody.



„Sabika udoskonala znaną mechanikę rondla, łącząc ze sobą trzy, a każdy z nich koncentruje się na innym scenariuszu: budowie Alhambry, rzeźbieniu wierszy w ścianach jej sal i eksporcie towarów wzdłuż szlaków handlowych” - czytamy w opisie gry.



Specyfikacja gry: