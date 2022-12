Zwierzaki z Baker Street – zapowiedź polskiego wydania

Wydawnictwo Lucrum Games podzieliło się kolejnymi planami na przyszły rok. Ekipa pracuje nad polską wersją gry The Animals of Baker Street. Ta wiadomość powinna ucieszyć fanów gier detektywistycznych w klimatach przywodzących na myśl przygody Sherlocka Holmesa.

Tytuł sprawdzi się jako gra familijna

Zwierzaki z Baker Street to gra przeznaczona dla 1 - 4 osób. W trakcie zabawy gracze wcielą się w zwierzęta, które napotkają różne tajemnicze sytuacje. Wraz z tokiem śledztwa odkryjemy kolejne poszlaki, które będą przybliżać nas do rozwikłania tajemnicy.



„Zwierzaki z Baker Street pozwolą Wam niemal dosłownie chwycić trop i pójść za nosem aż do rozwiązania sprawy. Ta pięknie ilustrowana gra detektywistyczna korzysta z najlepszych wzorców gatunku i przenosi je w realia przyjazne dla całej rodziny” – czytamy w opisie.



Specyfikacja gry: